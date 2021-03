Un morceau de puzzle" parmi les autres ? A 39 ans, l'inoxydable " parmi les autres ? A 39 ans, l'inoxydable Zlatan Ibrahimovic fera son retour jeudi dans une sélection suédoise bien différente de celle qu'il a quittée en 2016, une sortie de retraite internationale très attendue à trois mois de l'Euro. L'attaquant de l'AC Milan portera pour la première fois depuis près de cinq ans le maillot suédois flanqué d'un nouveau numéro, le 11. En face : la Géorgie, conduite par l'ex-international français Willy Sagnol, pour le coup d'envoi des éliminatoires du Mondial 2022.

Personnalité clivante, Zlatan Ibrahimovic assure aujourd'hui qu'il fera "ce qu'il faut pour aider l'équipe de la meilleure façon possible". "Je ne suis qu'un morceau de puzzle parmi plein de morceaux de puzzle", a-t-il assuré lundi pour sa première conférence de presse en sélection, "mais si vous me demandez, je suis le meilleur du monde!", a-t-il plaisanté. "C'est un très bon footballeur, le meilleur que nous ayons eu en Suède", a reconnu plus tôt le sélectionneur Janne Andersson, arrivé à la tête de l'équipe au lendemain du départ de Zlatan Ibrahimovic en 2016.

dans une hiérarchie beaucoup plus horizontale où il ne peut pas s'attendre à être mis en avant de la même manière (qu'en 2016)", assure à l'AFP Noa Bachner, journaliste sportif pour le tabloïd Expressen. Cet automne, Zlatan Ibrahimovic, 116 sélections et 62 buts en sélection, avait confié à la presse que porter Sous son ère, les joueurs vedettes ont laissé place au collectif. "Ibra" entre donc "(qu'en 2016)", assure à l'Noa Bachner, journaliste sportif pour le tabloïd. Cet automne, Zlatan Ibrahimovic, 116 sélections et 62 buts en sélection, avait confié à la presse que porter le maillot jaune de la Suède lui "manquait" . Il avait dans la foulée rencontré le sélectionneur, avec qui les relations ont été tendues par le passé

"Au PSG, Zlatan a tout ravagé sur son passage"

Si, selon les spécialistes, le retour de Zlatan Ibrahimovic ne va probablement pas métamorphoser l'équipe nationale, sa présence peut lui donner "une autre dimension", estime Olof Lundh, reporter football pour la chaîne suédoise TV4. Le joueur milanais, en plein forme cette saison malgré plusieurs blessures et l'approche des 40 ans, a montré "qu'il est toujours un très bon finisseur et c'est évidemment quelque chose que toute équipe voudrait avoir", explique-t-il.

Les joueurs risquent peut-être de vouloir trouver Zlatan

Le risque ? Que le jeu tourne trop autour de la star. Avant son départ "c'était l'équipe nationale de Zlatan...aujourd'hui, les joueurs risquent peut-être de vouloir trouver Zlatan avec le ballon, concentrant le jeu autour de lui", avance Olof Lundh. Le retour en équipe nationale de son meilleur buteur a souvent divisé la nation scandinave, entre les inconditionnels souhaitant le revoir et ceux arguant qu'il n'a plus sa place dans une équipe parvenue à se qualifier sans lui pour les compétitions internationales.

"Le retour du Dieu", comme le joueur a lui-même lancé, fait toutefois souffler un vent d'optimisme dans les rangs de la Suède. "Il arrive avec une expérience incroyable et a énormément gagné. Il a une forte mentalité de gagnant qu'il est assuré de nous transmettre", a notamment réagi dans le presse suédoise le capitaine Andreas Granqvist (le même qui affirmait "fini les ego, fini les clans" en l'absence d'Ibrahimovic au Mondial 2018).

Zlatan Ibrahimovic trolle l’Angleterre avec un superbe retourné... à la plage

Un jeu d'équilibriste attend désormais le sélectionneur : "Gérer les attentes de Zlatan envers ses coéquipiers et sa mentalité de gagnant à tout prix, sans nuire aux autres ni à l'harmonie au sein du groupe", explique Noa Bachner. Sans son géant de 1,95 m, la Suède s'est qualifiée directement pour l'Euro, où elle y affrontera en phase de poules au 1er tour l'Espagne, la Pologne et la Slovaquie. Mais l'équipe nationale sort d'une douloureuse campagne en Ligue des nations : 1 victoire, 5 défaites, et une relégation.

Si la liste pour l'Euro attendra mai, la présence de Zlatan Ibrahimovic est très probable, sauf blessure. D'ici-là, le "Dieu" Zlatan est aussi attendu pour le match qualificatif contre le Kosovo le 28 mars, et l'Estonie en amical le 31.

