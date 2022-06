Suspendu par le PSG, Didier Ollé-Nicolle a été entendu dans l'enquête ouverte mi-mai pour "agression sexuelle par personne ayant autorité" et conteste "fermement avoir adopté un comportement inapproprié", a annoncé mercredi son avocat. Le technicien de 60 ans a été entendu "en audition libre" par les enquêteurs, a fait savoir Me Guillaume Traynard dans un communiqué transmis à l'AFP, confirmant les informations de L'Equipe.

"Aucune plainte n'a été déposée à son encontre" et "aucune charge n'a été retenue contre lui", a assuré l'avocat. "Il conteste fermement avoir adopté un comportement inapproprié ou avoir tenu des propos déplacés à l'égard d'une de ses joueuses", a-t-il fait valoir. Didier Ollé-Nicolle "souhaite que l'enquête qui se poursuit puisse permettre de laver définitivement son honneur et de faire la lumière sur les conditions exactes ayant conduit à ce que les accusations mensongères dont il a fait l'objet aient été relayées auprès de son employeur et de la justice", conclut Me Traynard.

Une partie des faits qui sont reprochés à l'entraîneur remontent à la tournée de pré-saison du PSG aux Etats-Unis, durant laquelle le club a "eu écho" d'un "geste déplacé" de sa part envers une joueuse, selon une source ayant connaissance du dossier. A l'époque, le sujet avait été clos d'un commun accord après avoir entendu toutes les parties. Une joueuse a été entendue dans le cadre de cette affaire par la police judiciaire de Versailles et n'a pas porté plainte.

Le PSG a suspendu Didier Ollé-Nicolle le 24 mai et a décidé d'ouvrir une enquête interne, menant des entretiens auprès des membres du staff et des joueuses. L'entraîneur, arrivé l'été dernier dans la capitale, dirige une équipe féminine pour la première fois de sa carrière. Cette nouvelle affaire intervient alors que la saison de l'équipe féminine du PSG a été extrêmement perturbée depuis l'agression de Kheira Hamraoui, qui s'est depuis brouillée avec plusieurs coéquipières. (Avec AFP)

