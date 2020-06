D1 FEMININE - L'Olympique Lyonnais a annoncé lundi soir que la gardienne de but Sarah Bouhaddi et la milieu de terrain Dzsenifer Marozsan venaient de prolonger leur contrat pour quatre et trois saisons supplémentaires.

La gardienne de but internationale française Sarah Bouhaddi et la milieu allemande Dzsenifer Marozsan ont prolongé avec Lyon pour respectivement quatre et trois ans, a annoncé le club lundi. Bouhaddi, 33 ans (149 sélections en équipe de France, onze fois championne de France, sept fois victorieuse de la coupe de France et six fois championne d'Europe des clubs), est désormais liée jusqu'au 30 juin 2024 avec l'OL, où elle joue depuis onze ans.

Marozsan, 28 ans (quatre fois championne de France, deux fois victorieuse de la coupe de France, trois fois championne d'Europe des clubs), arrivée à Lyon en 2016 en provenance de Francfort, est maintenant sous contrat avec l'OL jusqu'en 2023. Sarah Bouhaddi et Dzsenifer Marozsan, qui arrivaient en fin de contrat au 30 juin, envisageaient au printemps de signer pour l'équipe américaine de Utah Royals FC, un projet remis en question par la pandémie de Covid-19 et l'arrêt du championnat aux États-Unis.

