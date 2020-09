Leonardo a annoncé la couleur : Paris a besoin de vendre pour recruter. Si les noms de Julian Draxler et Alphonse Areola sont régulièrement cités, Le Parisien rapporte que le club de la capitale ne retiendrait pas Idrissa Gueye et Ander Herrera en cas d’offre satisfaisante. Autres candidats au départ, Abdou Diallo, Colin Dagba, Loïc Mbe Soh et Mitchel Bakker ne seront également pas retenus.

Houssem Aouar est encore là, mais l'OL prépare quand même l'avenir. Et selon La Gazzetta dello Sport, les Gones s'apprêteraient à formuler une offre de 22 millions d'euros pour Lucas Paquetá, le milieu de terrain de l'AC Milan, qui plaît beaucoup à Juninho. Les rossoneri ne devraient pas le retenir puisqu'ils ont besoin de liquidités pour recruter. Néanmoins, ils devraient demander plus d'argent pour amortir le conséquent investissement consenti à l'hiver 2019. Paquetá (23 ans) avait débarqué pour près de 35 millions d'euros en Lombardie, mais n'a pas encore confirmé tous les espoirs placés en lui.

Petit séisme à venir en Bavière ? Selon les informations de Sport BILD, les discussions entre David Alaba (28 ans) et le Bayern Munich seraient presque au point mort. Alors qu'il touche déjà près de 15 millions d'euros, l'international autrichien souhaiterait être rémunéré à hauteur de 20 millions d'euros, au même rang que Manuel Neuer, Robert Lewandowski et Thomas Müller. Mais le FCB ne l'entend pas de cet oreille et les négociations pourraient, hélas, aboutir à une impasse. Et un départ ? Le média allemand évoque une séparation dès octobre si Alaba ne prolonge pas son contrat.