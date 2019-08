Dortmund peut dire merci à Jadon Sancho, et plutôt deux fois qu’une. Avec une passe décisive et un but, l’international anglais a grandement contribué à la victoire de son équipe face au Bayern Munich (2-0) samedi au Signal Iduna Park lors de la Supercoupe d’Allemagne. Grâce à ce succès, les Jaunes et Noirs mettent fin au règne des Bavarois qui avaient remporté les trois éditions précédentes, et se posent surtout en sérieux candidat au titre avant la reprise de la Bundesliga (16 août).

Du bon Coman pour le Bayern

Malgré un Kingsley Coman en feu, les hommes de Niko Kovac n’ont pas pu faire grand chose face à la forme olympique de Marwin Hitz, auteur de plusieurs arrêts de grande classe. La première mi-temps a été relativement équilibrée entre les deux équipes. Manuel Neuer a dû s’employer dès la première minute devant Marco Reus puis plus tard face Raphaël Guerreiro (20e). Hitz, lui, a été sollicité par l’ancien parisien Coman (23e).

Kingsley Coman a fait parler sa vitesse... mais cela n'a pas suffi Getty Images

Les deux équipes sont rentrées au vestiaire dos à dos. Et il n’a pas fallu longtemps à Sancho pour briller au tout début de la seconde période : l’Anglais a centré à ras à terre vers Palco Alcacer, seul à l’entrée de la surface. Il n’avait plus qu’à mettre le pied droit et à tromper Neuer (1-0, 48e minute). Les joueurs de Dortmund ont clairement pris le jeu à leur avantage à ce moment-là face à des Bavarois peu précis. Et 20 minutes plus tard, Sancho, encore lui, a doublé la mise à la suite d’une contre-attaque éclair. Seul face au portier allemand, il lui a glissé le ballon entre les jambes (2-0, 69e).

Premier trophée pour Favre avec Dortmund

Coman a continué à faire des différences en débordement, mais le Bayern a été incapable de réduire l'écart. Les Bavarois se sont montrés dangereux en fin de match, mais additionnez un Hitz, impeccable et une attaque frileuse et impuissante et vous obtenez un résultat qui n’est pas très concluant. Grâce à cette victoire, Dortmund et Lucien Favre lancent parfaitement leur saison. Le technicien suisse empoche ainsi son premier trophée à la tête du Borussia, dès sa deuxième saison.