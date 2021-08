Il ne pouvait en être autrement. Comme un symbole, deux jours après le décès de Gerd Müller, meilleur buteur de l’histoire du Bayern Munich, Lewandowski (doublé) et... Thomas Müller ont marqué sur la pelouse du Borussia Dortmund, ce mardi, pour porter le club bavarois vers un nouveau succès en Supercoupe d’Allemagne (1-3). En face, Haaland est resté muet et frustré comme rarement.

Avec Coman titulaire, seul changement dans le onze de départ par rapport à la première journée de Bundesliga (1-1 à Gladbach vendredi), le Bayern a rapidement mis la main sur cette rencontre. Mais le premier gros frisson a pourtant été à l’avantage de son adversaire. Lancé dans la surface, Reus est tombé sur un grand Neuer, auteur d’une parade exceptionnelle du pied (20e). Face à cette équipe munichoise, manquer une occasion pareille ne pardonne pas. Sur un centre de Gnabry qui a déposé le pauvre Passlack, très souvent à la peine, Lewandowski a lui été chirurgical avec un coup de tête imparable pour Kobel (0-1, 41e).

Le cadeau d'Akanji

Un but en fin de première période et un autre en tout début de seconde : en neuf minutes, le champion d’Allemagne a fait le break grâce à Müller, à l’affût après une reprise de Lewandowski (0-2, 50e). Devant son public, Dortmund a bien réagi et a été récompensé par une frappe superbe de Reus en lucarne (1-2, 64e). Mais une grossière erreur d’Akanji, pressé par Tolisso, a offert un cadeau à Lewandowski qui ne s’est pas privé pour plier la rencontre (1-3, 74e).

Robert Lewandowski et Leon Goretzka Crédit: Getty Images

Avec ce doublé, le Polonais a également validé sa victoire dans son duel à distance avec Haaland. L’attaquant norvégien, souvent mécontent de lui ou de ses coéquipiers, a rarement été trouvé en bonne position. Et quand ce fut le cas, il n’a pas cadré sa frappe dans les six mètres (90e+2). Un match à oublier donc pour le "cyborg", qui voudra vite se rattraper. Fribourg, qui reçoit Dortmund samedi, est prévenu.

