ELITESERIEN - Après le golf, le tennis, le superbike, le fooball reprend ses droits en direct sur Eurosport. Dès le 16 juin, la saison 2020 du Championnat de Norvège, l’Eliteserien, sera à vivre en direct sur nos chaînes. La saison ne manquera pas de suspense : troisième en 2019, Rosenborg, titré à 26 reprises, tentera de redevenir champion en succédant à Molde.

Vous avez envie de revoir du football en direct ? Mais aussi de découvrir les pépites de demain, et pourquoi pas le futur Erling Haaland, ex-joueur de Molde ? Ça tombe bien : à partir du mardi 16 juin à 18h, vous pourrez regarder les matches du championnat norvégien en direct sur Eurosport. Traditionnellement joué d’avril à novembre, l'Eliteserien lance sa nouvelle saison à quelques jours du début de l'été.

Cette saison encore, le championnat s'annonce serré et passionnant. Après quatre titres consécutifs, Rosenborg, titré à 26 reprises et troisième l'an passé, a été devancé par Molde. Les coéquipiers de l'ex-Rennais Anders Konradsen auront une belle revanche à prendre. De son côté, Molde, qui pourra compter sur ses deux buteurs de la saison passée, Leke James (17 buts) et Ohi Omoijuanfo (15 buts), aura à coeur d'enchaîner.

Un choc Molde-Rosenborg pour la 2e journée

Avec seulement sept points d’écart entre le deuxième et le cinquième la saison dernière, le suspense promet d’être au rendez-vous avec Bodø/Glimt (second en 2019), emmené par la jeune révélation Fredrik Bjørkan, le Viking FC (5e la saison passée) vainqueur de la Coupe de Norvège ou encore Odd (4e) porté par le meilleur buteur du Championnat, Torgeir Børven (21 buts). La saison s’élance d’ailleurs en beauté avec deux chocs à suivre d'entrée : Molde-Rosenborg pour le compte de la 2e journée et Rosenborg-Bodø/Glimt lors de la journée suivante.

