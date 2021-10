A 15 ans, Elyaz Zidane s'est illustré ce mardi sous le maillot de l'équipe de France U17. Pour sa première sélection, le fils de l'entraîneur français, actuellement sans club depuis son départ du Real Madrid l'été dernier, a trouvé l'ouverture en fin de rencontre (85e) face à la Moldavie (3-0) à Katerini (Grèce), pour le compte du tour de qualification à l'Euro 2022, dont la phase finale aura lieu entre le 15 mai et le 1er juin en Israël.

Ad

Elyaz Zidane a marqué à la suite d'un corner, une minute après son entrée en jeu. Le frère cadet d'Enzo, Luca et Théo Zidane, qui évolue avec la Juvenil C du Real Madrid (ndlr : deux niveaux en-dessous de la Castilla), aura une nouvelle occasion de s'illustrer contre Chypre vendredi et la Grèce lundi prochain.

Women's World Cup Qualification UEFA Diacre après Kazakhstan-France : "Malard est un exemple pour nos jeunes" IL Y A 2 HEURES

Lewandowski, Messi, Benzema... Nos favoris pour le Ballon d'Or

Liga Hazard "apte" pour Osasuna, mais Ancelotti "préfère d'autres joueurs" IL Y A 3 HEURES