Historique Eugénie Le Sommer, nouvelle détentrice du record de buts en équipe de France. A Skopje, Eugénie Le Sommer a marqué face à la Macédoine du Nord sur un coup franc direct (14e) puis sur penalty (18e) au soir de sa 172e sélection dans le cadre des qualifications à l'Euro, portant à 82 son total de buts sous le maillot tricolore. Avec les Bleues, Le Sommer n'avait plus trouvé les filets depuis le déplacement d'octobre 2019 au Kazakhstan (3-0), autre match qualificatif à l'Euro. Elle était ensuite restée muette durant quatre rencontres, au Tournoi de France en mars 2020 et contre la Serbie vendredi.

Ce record, "il n'est pas trop dans ma tête, ce n'est pas quelque chose qui me hante en tout cas", avait expliqué en début de stage la Lyonnaise, dans un entretien à l'AFP. "C'est plus les gens qui m'en parlent, les journalistes, mais au final dans mon quotidien je n'y pense pas forcément", avait-elle développé. La N.9 a marqué son premier but international le 5 mars 2009 contre l'Écosse (2-0) dans un tournoi amical à Chypre, dès sa deuxième sélection sous la tunique tricolore.