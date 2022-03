Je n'ai jamais fermé la porte, je n'ai jamais annoncé ma retraite internationale. Ça veut donc dire que je continuais à y croire !". Les mots du revenant Olivier Giroud dans un entretien pour Les mots du revenant Olivier Giroud dans un entretien pour L'Equipe témoignent de sa détermination au moment de retrouver le groupe tricolore. Non appelé depuis le dernier Euro, l'attaquant du Milan AC a profité du forfait de dernière minute de Karim Benzema pour intégrer le groupe de Didier Deschamps pour les matches face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Et réitérer son souhait de faire partie des plans offensifs coûte que coûte.

Même s'il annonce ne pas se projeter plus loin que ces deux matches amicaux, Giroud a évoqué l'évolution de son statut en équipe de France, de titulaire indiscutable à remplaçant de luxe. "Aujourd'hui, je pense qu'avec la maturité et mon expérience, le coach doit savoir que je reviens avec une grande motivation. Il peut compter sur moi. Quel que soit le rôle qu'il me donnera, a avancé le buteur de 35 ans, avant de réaffirmer son désir de faire des compromis. Je suis prêt à composer avec tout le monde et dans tous les systèmes. On est tous de grands professionnels. Je suis comme un caméléon. Je m'adapte !"

Le record de Thierry Henry en ligne de mire

Avec la possibilité d'obtenir du temps de jeu contre les deux nations africaines, Olivier Giroud sait aussi qu'il peut en profiter pour aller chercher un ou plusieurs buts, et se rapprocher encore un peu plus du record de buts de Thierry Henry. Avec ses 46 unités, il ne lui en manque que cinq pour égaler l'ancien attaquant du Barça. Et forcément, il y pense : "C'est un objectif en tant que compétiteur, comme la Coupe du monde. Évidemment qu'un second titre mondial est un rêve. Comme dépasser le record du 'vieux' ! Lui comme moi, on s'appelle comme ça. C'est affectueux !" On en saura déjà un peu plus sur ses chances d'approcher le fameux record d'ici une semaine.

