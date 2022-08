La star de Newcastle United, c'est lui. Malgré le rachat des Magpies par un fonds saoudien l'an dernier, et le recrutement de plusieurs joueurs majeurs (Trippier ou Guimaraes), Allan Saint-Maximin reste le chouchou de Saint-James Park. Auteur d'une très belle prestation dimanche contre Manchester City (3-3) , ponctuée par deux passes décisives, l'ex-Niçois et Monégasque a fait un appel du pied à Didier Deschamps, à trois mois de la Coupe du monde (20 novembre au 18 décembre 2022)... avant d'effacer son premier tweet quelques minutes plus tard.

"J'espère que Didier Deschamps avait des codes Canal, a-t-il d'abord écrit dimanche soir. Plus sérieusement, évidemment j’ai conscience que les Bleus c’est le très, très haut niveau et que ça demande beaucoup de choses tellement il y a déjà de la qualité en attaque ! Mais ce qui est sûr, c’est que je suis déterminé à continuer à me tuer sur le terrain pour en faire partie un jour." Le joueur de 25 ans a déjà fréquenté les sélections de jeunes et notamment les Espoirs de 2018 à 2019.

En Ligue 1, l'ailier gauche avait déjà montré son talent, sans pour autant s'inscrire dans la durée. Arrivé chez les Magpies il y a trois ans, le natif de Châtenay-Malabry a largement contribué au maintien de Newcastle United en Premier League la saison passée en inscrivant notamment 5 buts pour autant de passes décisives.

