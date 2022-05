Le sélectionneur de l'équipe de France a quitté Clairefontaine et le rassemblement des Bleus. Didier Deschamps a appris ce matin la mort de son père. Il a donc rejoint sa famille "avec l'accord du président" de la Fédération Française de Football. "C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris la disparition du père de Didier ce matin, a confié Noël Le Graët dans un communiqué. Didier est allé rejoindre ses proches et je l'assure de toute mon amitié et de mon soutien dans cette épreuve."

C'est son adjoint Guy Stéphan qui a dirigé mardi après-midi l'entraînement de l'équipe de France, qui prépare ses quatre matches de Ligue des nations du mois de juin.

La rédaction d'Eurosport présente toutes ses condoléances à Didier Deschamps et à ses proches.

