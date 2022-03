On ne le verra peut-être pas vendredi soir au stade Vélodrome, la faute à une infection ORL. Mais, jusqu’ici, Kylian Mbappé avait plutôt bien occupé le terrain. Son refus de participer aux opérations commerciales organisées mardi par la FFF avec plusieurs sponsors des Bleus, a fait couler un peu d’encre et forcé ses représentants à qualifier son refus, en aucun cas “une rébellion" mais une remise en cause d’un état de fait : la cession du droit collectif à l’image que chaque néo-international signe à son arrivée dans le giron bleu contre 25000 euros versés à chaque rencontre.

Mercredi, Noël Le Graët avait assuré qu’il n’en faisait pas “une affaire d'État" tout en assurant qu’il verrait le joueur de 23 ans pour mettre tout à plat. Jeudi, Didier Deschamps et Hugo Lloris ont tenu le même discours, profitant surtout de leur position pour taper en touche et laisser aux administratifs les affaires… administratives. “Ça n’a eu aucun effet négatif sur le groupe, a assuré Hugo Lloris. Après, je n’ai pas tous les éléments en main mais il est évident que les droits à l’image sont un sujet très complexe en général. Je ne doute pas que la fédé et l’entourage de Kylian trouveront une solution. Il a une dimension tellement importante en termes d’images que des solutions pourront être trouvées. Tant que ça ne touche pas le collectif…”

Didier Deschamps ? Aligné sur son capitaine. Peut-être pas au mot près. Mais pas loin. Appelé à se positionner et parler des conséquences potentielles sur la semaine des Bleus, DD s’est montré catégorique : “Aucune incidence sur l’état d’esprit, la qualité, la concentration du groupe. Ça, c’est une certitude, a-t-il confirmé. Je n’ai pas les tenants et les aboutissants de ce dossier qui ne me concernent pas. Le président verra ça tranquillement avec lui mais avant, pendant et après, le groupe a fait ce qu’il avait à faire, comme très souvent, pour ne pas dire toujours.” Circulez.

