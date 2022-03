Les Bleus débuteront leur année 2022 probablement sans ceux qui lui ont permis de terminer 2021 avec le sourire. En plus de Karim Benzema, d'ores et déjà forfait, Kylian Mbappé est très incertain pour la rencontre amicale face à la Côte d'Ivoire ce vendredi. En conférence de presse, Didier Deschamps a fait savoir que le Parisien souffrait d'une infection ORL et qu'il ne pourrait pas participer au dernier entraînement ce jeudi au Vélodrome. Sa participation à la rencontre est donc fortement remise en cause. "Je ferai le point avec lui demain (vendredi) et le staff médical, je ne peux pas vous donner de réponse définitive", a répondu le patron des Bleus. Au milieu de terrain, Deschamps devra également faire sans N'Golo Kanté, le joueur de Chelsea parti du rassemblement mardi pour des raisons familiales.

Qui remplacera Kylian Mbappé ? En cas de forfait, Deschamps a trois solutions pour les deux postes. Si la titularisation d'Antoine Griezmann ne fait aucun doute, le sélectionneur doit choisir entre Christopher Nkunku, Olivier Giroud et Wissam Ben Yedder pour former son duo d'attaquants. Si le Monégasque, présent sans discontinuer dans le groupe depuis un an et demi, est la doublure officielle de Benzema, il pourrait bien se faire doubler dans la hiérarchie.

Ad

Didier Deschamps au premier plan, Olivier Giroud en flou au second - 7 juin 2021 au Stade de France Crédit: Getty Images

Equipe de France Coman, piston droit idéal des Bleus ? IL Y A 5 HEURES

Une chance pour Nkunku ?

Deschamps a insisté sur la vertu de ce rendez-vous de mars : tester et voir les nouvelles têtes. Nkunku devrait donc débuter. Olivier Giroud, dans l'ombre de Benzema et Mbappé depuis l'Euro, a lui aussi une belle carte à jouer. Quoiqu'il arrive, les Bleus offrifont un visage inédit en attaque. A neuf mois de la Coupe du monde, c'est une occasion en or de se montrer pour les habituels doublures.

Equipe de France Le banc, les sifflets, Benzema, l'Euro : Les six fois où on a trop vite enterré Giroud IL Y A 18 HEURES