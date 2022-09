Je n'ai pas du tout l'intention d'arrêter. Si ma santé reste stable, si je vais bien, il n'y a absolument aucune raison que j'arrête. Je suis très bien à mon poste et tout le monde m'aime bien. J'ai la chance d'être apprécié", a-t-il d'abord indiqué. Cinq jours après la publication de l'enquête de So Foot Noël Le Graët a pris la parole publiquement. Ce mardi, le président de la FFF a contredit, auprès de L'Equipe , l'information révélée par Foot amateur.Fr , selon laquelle il quitterait ses fonctions lors de la prochaine assemblée générale en janvier 2023. "", a-t-il d'abord indiqué.

"J'ai l'intention claire, nette et précise d'aller au bout de mon mandat, jusqu'en 2024, a ajouté le dirigeant de 80 ans. Il y a un président qui tient la barre et qui est en bonne santé." Par ailleurs, le président de la Fédération française de football est brièvement revenu sur l'enquête de So Foot, selon laquelle il aurait envoyé des messages à caractère sexuel à des salariées de la FFF. "Je ne souhaite pas parler de cela. On verra ça plus tard", a-t-il déclaré.

pas de commentaire" sur ce sujet, So Foot. Après avoir annoncé samedi dernier à RMC Sport qu'elle ne ferait "" sur ce sujet, Amélie Oudea-Castera, la ministre des Sports, s'entretiendra vendredi avec Noël Le Graët et la directrice générale de la FFF, Florence Hardouin, selon l'AFP. Plusieurs dossiers devraient être évoqués : les supporters, la transition énergétique, la Coupe du monde 2022 et la récente enquête de

