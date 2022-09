Après l'extorsion de fonds présumée contre Paul Pogba , le temps de jeu sérieusement réduit d' Antoine Griezmann , une nouvelle affaire d'une toute autre ampleur pourrait sérieusement secouer l'équipe de France à deux mois du Mondial. Ce jeudi, So Foot a publié une enquête de six pages sur la Fédération Française de Football et révèle que Noël Le Graët est accusé de harcèlement sexuel par des salariées de la FFF, qui témoignent anonymement.

Le magazine dévoile notamment trois SMS que le dirigeant de 80 ans leur aurait envoyé. So Foot précise aussi que "le machisme et la drague lourde sont élevés au rang d’art" au sein de la Fédération Française de Football et révèle également des problèmes liés à l'alcool dans l'institution ainsi que des tensions récurrentes lors des comités de direction. "C’est normal qu’il y ait autant de tension entre nous, puisque rien n’intéresse les gens à part le sexe, le pouvoir et l’argent", aurait déclaré Éric Latronico, directeur de Clairefontaine, en interne. Un dicton s'appliquant "à l’humanité entière" selon les affirmations de Florence Hardouin, directrice générale de la FFF, à So Foot.

"Depuis la victoire à la Coupe du monde 2018, on peut dire que le football est passé au second plan à la fédération, conclut une salariée. À la place, on a des guerres intestines entre les chefs qui polluent tout, des directeurs qui pensent à niquer tout le monde, mais pas beaucoup de dossiers traités sérieusement". Les prochains jours risquent d'être explosifs au sein du foot français à une semaine de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour les prochains matches de la Ligue des nations (22 septembre contre l'Autriche et le 25 septembre au Danemark).

