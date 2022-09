Equipe de France

Ils sont huit à avoir sans doute réalisé que le Qatar s'envolait quasiment pour de bon ce jeudi. Huit joueurs qui avaient de bonnes raisons de retrouver Clairefontaine la semaine prochaine. Soit parce que leurs performances les remettaient dans la discussion, soit parce qu'ils faisaient partie du décor ces derniers mois, soit parce que la multiplication des absences leur libérait la place.

Il est plus difficile de gagner des matches à 26 qu'à 23", a-t-il confié… Et pourtant, Didier Deschamps a décidé de s'en passer . A deux mois de la Coupe du monde, où les circonstances ne seront peut-être pas aussi favorables à leur retour, leur destin international n'a jamais été aussi fragile. S'ils pouvaient profiter d'un potentiel élargissement de la liste à 26 noms en novembre, le sélectionneur a sans doute éteint leurs espoirs : "", a-t-il confié…

Steve Mandanda : Que peut-il faire de plus ?

Titulaire à Rennes, quand Alphonse Areola ne joue pas en Premier League, Steve Mandanda avait toutes les raisons de penser à un retour en équipe de France. Mais Didier Deschamps continue de lui préférer le gardien de West Ham alors même que Mandanda a changé de club pour retrouver le temps de jeu qu'il n'avait plus à Marseille. Le sélectionneur a semble-t-il tourné la page Mandanda et, désormais, il est bien difficile, sauf hécatombe au poste de portier, d'imaginer l'ancienne doublure d'Hugo Lloris revenir en équipe de France. Que peut-il faire de plus ? Il joue, plutôt bien, Deschamps connaît ses états de service. Mais ça ne lui suffit plus.

Steve Mandanda avec l'équipe de France Crédit: Eurosport

Nordi Mukiele : Malgré l'absence de Coman

L'expérience internationale de Nordi Mukiele (une seule sélection, une seule convocation) n'a évidemment rien à voir avec la carrière de Mandanda. Mais l'absence de Kingsley Coman, blessé, lui ouvrait en grand les portes des Bleus qui n'ont plus qu'un seul piston en stock (Jonathan Clauss). Dès lors, son absence ne laisse rien augurer de bon pour le Qatar. D'autant que si Clauss enchaîne les matches jusqu'à l'épuisement avec l'OM, Mukiele se contente des miettes laissées par Achraf Hakimi au PSG (une seule titularisation en Ligue 1).

Clément Lenglet : Deschamps n'en voulait vraiment pas

Les forfaits de Presnel Kimpembe et Lucas Hernadez, conjugués à l'absence de réservoir au poste de défenseur central gauche, ouvrait un gigantesque boulevard à Clément Lenglet pour un retour en Bleu. Les trois hommes se sont partagés l'intégralité des matches des Bleus à ce poste depuis le retrait de Samuel Umtiti. Mais Lenglet n'entre définitivement plus dans les plans. Est-ce son dernier Euro raté, même s'il a été appelé en novembre 2021 ? Est-ce son statut de doublure à Tottenham où il joue peu ? Peu importe, Lenglet s'est fait doubler par Benoît Badiashile alors que tous les autres défenseurs centraux sont droitiers… Bref, Deschamps ne voulait vraiment pas de Lenglet.

Haris Seferovic bat Clément Lenglet au duel pour ouvrir le score face aux Bleus Crédit: Getty Images

Lucas Digne : Mendy, redoutable concurrent

Voilà l'absence peut-être la plus surprenante parmi les huit déçus du mois de septembre. D'abord parce que Lucas Digne a globalement donné satisfaction chaque fois que Didier Deschamps a fait appel à lui. Doublure de Théo Hernandez depuis l'arrivée spectaculaire du Milanais en Bleu, le latéral d'Everton continue de jouer tous les week-ends en Premier League. Deschamps n'avait, a priori, pas de raison de ne plus lui faire confiance. Mais Ferland Mendy est un redoutable concurrent. Titulaire indiscutable au Real Madrid, sa sélection n'a rien de scandaleux. Mais elle arrive au pire des moments pour Digne.

Boubacar Kamara : Une sélection et une disparition

Sans les patrons, les places étaient vacantes. En l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté, Boubacar Kamara était un candidat naturel. D'autant qu'il figurait en juin dans la dernière liste de l'équipe de France, avec Kanté, et qu'il est un titulaire indiscutable de Premier League depuis son arrivée à Aston Villa cet été. Cette fois, Didier Deschamps lui a préféré Eduardo Camavinga mais aussi Youssouf Fofana. L'ancien Marseillais a perdu au moins deux places dans la hiérarchie du milieu. C'est trop alors que Pogba, Kanté voire les deux seront peut-être rétablis pour le Qatar.

Corentin Tolisso : Trop tard pour Coco

Depuis l'Euro, à cause de blessures ou de méformes, Corentin Tolisso n'a plus revu les Bleus. Didier Deschamps a pourtant toujours aimé sa polyvalence depuis la première sélection du Lyonnais en 2017. Mais il semblerait que la nouvelle génération ait désormais la préférence du sélectionneur. Si en l'absence de Pogba et Kanté, Tolisso n'est pas rappelé, ses chances de défendre son titre de champion du monde, soit la principale raison pour laquelle il est revenu en L1, sont minces. Il faut dire que, depuis son retour à Lyon, il n'est pas toujours titulaire et que ses performances n'atteignent pas encore celles qui l'ont fait devenir un membre incontournable de l'équipe de France entre 2017 et 2019.

Corentin Tolisso avec l'équipe de France lors de la Coupe du monde 2018 Crédit: Getty Images

Moussa Diaby : Victime de Dembélé

De tous les rassemblements depuis un an, Moussa Diaby n'a visiblement pas totalement convaincu Didier Deschamps. Mais plus que ses performances, ce sont surtout celles d'Ousmane Dembélé à Barcelone qui l'ont condamné en ce mois de septembre. Le Barcelonais a atteint un tel niveau sous les ordres de Xavi que Didier Deschamps ne pouvait plus s'en passer. Tant que le corps de Dembélé tient, l'avenir international de Diaby sera obscurci. A deux mois du Mondial, l'ancien Parisien semble impuissant.

Wissam Ben Yedder : Le sévère déclassement

Depuis juin 2019, Wissam Ben Yedder n'avait raté qu'un seul rassemblement après avoir contracté le Covid-19. Si le Monégasque n'a pas toujours brillé en Bleu, si Deschamps lui a offert peu de minutes en trois ans , il était l'incontournable doublure d'Olivier Giroud et/ou de Karim Benzema. Il semblerait que le vent ait tourné au plus mauvais moment alors même que l'absence du Madrilène aurait dû lui offrir du temps de jeu.

C'est précisément ce qui lui manque à Monaco cette saison. Son déclassement en club a, mécaniquement, entraîné une chute dans la hiérarchie des attaquants tricolores. "Il traverse une période qui n'est pas la meilleure pour lui, a reconnu le sélectionneur jeudi. La situation est particulière, ça ne m'empêche pas de voir d'autres joueurs aussi. Ce ne sont pas des joueurs qui ont l'habitude de venir." Randal Kolo Muani en a profité pour lui subtiliser sa place. Et même si l'ancien Nantais réussit ses débuts à Francfort, il ne crève pas non plus l'écran. C'est d'autant plus problématique pour WBY.

Ben Yedder lors de France - Finlande Crédit: Getty Images

