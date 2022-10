Equipe de France

Un gros morceau sur la route de l'Euro. Les Bleus, qui n'étaient pas tête de série à cause d'un parcours raté en Ligue des Nations, ont été sanctionnés et ils devront affronter les Pays-Bas lors des qualifications de l'Euro 2024. Pas une mince affaire alors que les Bataves se sont complètement reconstruits après avoir raté toutes les compétitions internationales entre 2014 et 2020. Menée par une belle génération, incarnée par Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong mais aussi Virgil van Dijk et Memphis Depay, cette sélection est invaincue depuis sa sortie de route l'été dernier à l'Euro et le retour aux affaires de l'éternel Louis van Gaal. L'Irlande, la Grèce et Gibraltar complètent le groupe des Bleus.

Kylian Mbappé et Matthijs De Ligt lors de Pays-Bas - France - Ligue des nations 2018 Crédit: Getty Images

Si la présence des Pays-Bas assurent deux sommets aux Bleus, ce groupe, aux ambiances assurément très chaudes, reste relativement confortable d'autant que les deux premiers de chaque groupe seront assurés de se qualifier pour l'Allemagne. "C'est un groupe dense avec les Pays-Bas mais aussi l'Eire et la Grèce qui sont deux bonnes équipes, a réagi Didier Deschamps. C'est un groupe de valeur. Alors, ça peut toujours être mieux ou pire."

Autre grande absente du chapeau 1, l'Angleterre a été versée dans le groupe de l'Italie, pour une réédition de la finale de l'Euro en 2021. L'Ukraine, la Macédoine du Nord et Malte figurent également dans ce groupe C, sans doute le plus relevé de tout le plateau.

