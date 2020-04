"L'Eredivisie est morte, il n'y a plus de vie, plus de plaisir." Marc Overmars a bien résumé le climat qui règne actuellement au sein de l'Eredvisie. Les clubs néerlandais souhaitent en effet arrêter immédiatement la saison à cause de la pandémie de coronavirus. "Ce n'est pas pour rien si le Premier ministre a déclaré qu'il s'agissait de la plus grande crise depuis la Seconde Guerre mondiale, a précisé le directeur sportif de l'Ajax Amsterdam à De Telegraaf. Comment faire si on continue à jouer après le 1er juillet, sachant qu'à partir de cette date Hakim Ziyech sera sous contrat avec Chelsea ?"

Outre l'Ajax Amsterdam, les autres poids lourds d'Eredivsie ne veulent pas entendre parler d'une reprise de la saison 2019-2020. "La situation est si préoccupante que le foot est passé au second plan, a indiqué Robert Eenhoorn, le directeur général de l'AZ Alkmaar. Nous comprenons que la décision de mettre fin à la saison ne sera pas facile à prendre." Jeudi après-midi, les plus gros clubs du championnat des Pays-Bas ont fait part de leur décision à la fédération (KNVB), qui comptait terminer la saison au cours de l'été.

Entre l'Ajax et l'AZ Alkmaar, qui serait champion ?

"Nous sommes dans la région la plus touchée. Presque tout le monde connaît une personne malade ou décédée. Le football n'est plus une priorité. De plus, nous pensons qu'il n'est pas possible de jouer pendant l'été", a renchéri le directeur général du PSV Eindhoven Toon Gerbrands. Pour leur part, Fortuna Sittard et PEC Zwolle ont ouvertement fait savoir qu'ils ne reprendraient pas la saison. Si la Belgique pourrait attribuer le titre à Bruges, largement en tête, la question du futur champion des Pays-Bas sera sûrement plus pointilleuse : l'Ajax et l'AZ Alkmaar sont en tête avec le même nombre de points.