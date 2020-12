Il ne fait pas toujours bon se retrouver dans les rumeurs de la presse. Arne Slot en sait désormais quelque chose. Annoncé depuis quelques jours en partance pour Feyenoord pour la saison prochaine, le désormais ancien entraîneur de l'AZ Alkmaar n'a plus de travail. Il a été licencié par son club. "Nous voulons un coach qui est entièrement concentré sur l’AZ", a expliqué Max Huiberts, le directeur sportif de la formation située en Hollande-Septentrionale.

Depuis plusieurs jours, Arne Slot est évoqué pour prendre la succession de Dick Advocaat sur le banc du Feyenoord. Et la direction de son club lui reprocherait de ne pas l'avoir prévenue de ces négociations. Agacé, l'AZ a donc pris la décision de s'en séparer pour le remplacer par son adjoint, Pascal Jansen.

Nommé en 2019 en tant que numéro 1 à l'AZ Alkmaar, Arne Slot, ancien adjoint de John Van den Brom, est régulièrement salué pour son travail depuis quelques mois. Deuxième du dernier championnat à égalité de points avec l'Ajax Amsterdam avant l'arrêt lié à la pandémie du Covid-19 et invaincu cette saison en Eredivisie, l'AZ séduit en plus par son jeu. Ça a forcément attiré l'œil de Feyenoord. Mais malgré ces belles performances, l'AZ n'a pas voulu d'un coach qui avait peut-être déjà la tête ailleurs. "Nous tenons à remercier Arne pour les succès que nous avons accomplis ensemble et lui souhaitons plein succès dans sa future carrière", conclut Huiberts.