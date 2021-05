L'Ajax Amsterdam s'est offert le 35e titre de champion de son histoire après sa victoire 4 à 0 (mi-temps: 1-0) face au FC Emmen, dimanche, sacre qui ne faisait plus guère de doutes depuis plusieurs semaines. Alors qu'il reste trois rencontres à disputer en Eredivisie, les hommes d'Erik Ten Hag, 79 points, disposent d'un avantage de 15 unités sur leur dauphin, le PSV Eindhoven (64) qui doit encore disputer son match de la 31e journée ce dimanche en fin d'après-midi face à Heerenveen. L'Ajax (89 buts inscrits pour seulement 21 concédés) réalise ainsi le doublé, deux semaines après avoir dominé Vitesse Arnhem (2-1) en finale de la Coupe. Un vingtième succès dans cette compétition.

Aucun champion n'avait été désigné lors de la saison dernière, interrompue début mars par la pandémie du Covid-19, alors que l'Ajax en occupait la tête. Cette saison, la formation néerlandaise n'avait pu s'extirper de la phase des poules de la Ligue des champions, un an et demi après avoir atteint les demi-finales de cette C1. Au printemps, le club a atteint les quarts de finale de la ligue Europa.

Ten Hag a prolongé

"Nous avons dû reconstruire une équipe après l'exode de plusieurs de nos cadres (de Jong à Barcelone, de Ligt à la Juve, ndlr) à l'été 2019. C'est chose faite. Nous pourrons aborder les prochaines saisons avec de légitimes ambitions en Coupe d'Europe", a commenté le président du club, Edwin van der Sar, dimanche matin en prélude au match face à Emmen. "Il y a dix ans, nous avions eu pour objectif de refaire du club un cercle qui compte parmi le gratin du foot européen. Je crois pouvoir dire que nous avons tenu parole", a-t-il poursuivi. "Le prochain objectif est de décrocher un titre continental et de faire de l'Ajax une marque mondiale. Nous travaillons dur pour cela, non seulement au niveau sportif mais aussi sur les réseaux sociaux et en termes de marketing", a encore dit l'ancien gardien emblématique des Pays-Bas.

Cette semaine, l'Ajax a annoncé avoir prolongé le contrat de son entraîneur Erik Ten Hag jusqu'en 2023, mettant ainsi fin aux rumeurs qui envoyaient le coach à succès vers Dortmund en Bundesliga et surtout Tottenham en Premier League. "Je suis heureux à Amsterdam et les dirigeants m'ont assuré que l'effectif actuel serait conservé et même renforcé sur certaines positions", a expliqué l'entraîneur en poste à la Johan Cruijff ArenA depuis 2017 (deux titres, deux Coupes, une demi-finale en C1 et un quart de C3 à son actif). Dimanche, le match du titre s'est déroulé devant des tribunes vides en raison des mesures anti-Covid. Mais, malgré les appels des autorités à éviter les rassemblements, des supporteurs se sont massés par milliers aux alentours du stade, selon l'agence néerlandaise ANP.

