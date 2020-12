Un "homme de 28 ans a été arrêté", a déclaré le porte-parole de la police d'Amsterdam, Jelmer Geerds, à l'AFP en refusant de donner plus de détails. Il a seulement précisé que le suspect était en garde à vue et qu'une décision quant à sa libération sous caution serait prise plus tard dimanche. Son avocate a toutefois réfuté les accusations portées contre son client. "Promes nie formellement l'accusation. Il n'était pas sur les lieux au moment du coup de couteau", a déclaré Me Manon Aalmoes à l'Agence néerlandaise ANP, avant de préciser que le joueur "coopère totalement à l'enquête".