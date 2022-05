On connaît le successeur de Ten Hag à l'Ajax Amsterdam. Promis à Manchester United, le technicien néerlandais sera remplacé par l'entraîneur du Club Bruges Alfred Schreuder. "L'Ajax, le Club Bruges et Alfred Schreuder sont parvenus à un accord sur un transfert à l'Ajax", déclare le club néerlandais dans un communiqué diffusé au lendemain de son 36e titre de champion de Pays-Bas, le troisième d'affilée.

"Schreuder va signer un contrat qui débutera après cette saison et durera deux ans, jusqu'au 30 juin 2024", a précisé l'Ajax, ajoutant que l'accord intégrait une option en vue d'une troisième saison. Schreuder est un ancien de la maison, puisqu'il a été l'entraîneur adjoint de Ten Hag entre janvier 2018 et la fin de la saison 2018-19, réalisant le doublé Coupe-championnat en 2019 et atteignant les demi-finales de la Ligue des champions, éliminé par le Tottenham de Mauricio Pochettino.

Ad

Eredivisie Van Nistelrooy nommé nouvel entraîneur du PSV Eindhoven 30/03/2022 À 19:20

Entraîneur principal du club allemand d'Hoffenheim (2019-20) puis adjoint de son compatriote Ronald Koeman au FC Barcelone (2020-21), il entraîne depuis le début de la saison le Club Bruges, actuellement en tête des play-offs du championnat belge. "Ces trois dernières années, il a accumulé de l'expérience en tant qu'entraîneur ou entraîneur adjoint dans des clubs de haut niveau dans différents pays et différentes compétitions", a commenté Edwin van der Sar, président du conseil d'administration de l'Ajax, dans un communiqué diffusé par le club.

J'espère gagner des trophées à Amsterdam

"Nous sommes très confiants dans sa capacité à poursuivre dans la voie que nous avons choisie pour l'Ajax ces dernières années que ce soit en Eredivisie (le championnat néerlandais, NDLR) ou en Ligue des champions", a ajouté l'ancien gardien vedette du club. Alfred Schreuder voit pour sa part dans sa nomination un "honneur et une belle occasion" qu'il entend "saisir à deux mains".

"Je suis aussi impatient de revenir ici, parce que j'ai beaucoup aimé les dix-huit mois que j'ai passé à l'Ajax", a-t-il ajouté. "J'espère gagner des trophées à Amsterdam, avec une équipe qui pratique un football séduisant." Dans l'immédiat, il entend bien finir sa saison avec le Club Bruges. "Je veux leur dire au-revoir sur un titre, c'est très important pour moi et je ferai tout mon possible pour y parvenir."

Si, comme joueur, il a évolué dans le championnat néerlandais, entamant sa carrière professionnelle en 1991 à Feyenoord avant de prendre sa retraite de joueur en 2009 à Arnhem, Alfred Schreuder n'a jamais porté le maillot de l'Ajax. Son nom circulait depuis que le transfert de Ten Hag à Manchester United a été acté, de même que celui d'un autre entraîneur néerlandais, Peter Bosz, qui sort d'une première saison décevante à la tête de l'Olympique lyonnais dans le championnat de France.

(Avec AFP)

Eredivisie Pris de "honte", Overmars démissionne après des messages "inappropriés" 06/02/2022 À 23:38