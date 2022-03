Ruud van Nistelrooy a été nommé mercredi entraîneur du PSV Eindhoven jusqu'en 2025. Le technicien de 45 ans, aux 70 sélections avec les Pays-Bas (35 buts) succède à l'Allemand Roger Schmidt, présent depuis 2020 et qui n'a pas renouvelé son contrat. Ce dernier pourrait selon les médias portugais trouver un accord avec Benfica. Van Nistelrooy, qui a inscrit 150 buts en 219 matches avec Manchester United entre 2001 et 2006 ou encore 64 avec le Real Madrid entre 2006 et 2010, avait raccroché les crampons en 2012.

Lui qui a notamment officié comme adjoint au sein de l'équipe nationale des Pays-Bas (2014-2016 puis 2021), a entraîné les équipes de jeunes du PSV au cours des trois dernières saisons. "Cela a toujours été mon rêve de devenir entraîneur principal du PSV", s'est réjoui l'ancien buteur du club d'Eindhoven dont il a porté les couleurs entre 1998 et 2001.

Ruud van Nistelrooy "est un leader fort et inspirant, son engagement et son éthique seront sans égal" a déclaré le directeur du football du PSV, John de Jong. Le club est actuellement deuxième du championnat néerlandais, derrière l'Ajax Amsterdam.

