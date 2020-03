À l'heure actuelle, c'est secondaire. Mais les réactions après la décision de l'UEFA de repousser à mardi prochain la réunion pour décider d'un éventuel report des compétitions domestiques et internationales en disent suffisamment long. Dans un contexte où endiguer la propagation du coronavirus Covid-19 est la priorité absolue, ce choix va clairement à contre-courant quels que soient les enjeux financiers. Ils sont vraisemblablement à l'origine des tergiversations de l'instance européenne qui envisage donc toujours de voir ses compétitions aller à leur terme.

L'évolution de la pandémie décidera pour eux. À défaut d'avoir d'ores et déjà abouti à un report immédiat de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, elle a déjà eu des conséquences très lourdes. La mise en quarantaine de la Juventus Turin et du Real Madrid ont logiquement abouti au report de leurs 8es de finale retour de C1 prévus la semaine prochaine, respectivement face à Lyon et Manchester City. La question de la tenue de l'Euro 2020 prend chaque jour une autre dimension dans ces conditions. À ce stade, reporter le championnat d'Europe ressemble à la solution la plus sage.

La santé restera toujours la priorité

L'hypothèse de décaler l'Euro a de plus en plus de sens au fur et à mesure des suspensions des différentes compétitions. Déjà, car c'est la priorité absolue, pour des raisons évidentes de santé publique. En l'état, le maintien de la compétition présente des risques évidents compte tenu de la propagation exponentielle des cas de personnes atteintes du coronavirus. Surtout dans son format inédit, avec une épreuve qui doit se disputer dans 12 villes de 12 pays différents. Cela implique de nombreux déplacements à l'heure où la logique est de les limiter au maximum.

Euro-2020Getty Images

Le contexte actuel ne sera pas forcément le même que dans trois mois, au moment où le tournoi est censé commencer. Mais l'UEFA est aussi sur d'autres fronts que l'Euro 2020. Elle était déjà face à un calendrier surchargé, comme toujours sur une année paire. Et avant de penser au championnat d'Europe, elle aura la tâche de faire parvenir les compétitions déjà suspendues à leur terme. Avec une finale de Ligue des champions prévue initialement le 30 mai, la perspective de voir déborder la compétition sur le mois de juin prend toujours plus d'ampleur au rythme des annonces de reports.

Un calendrier serré… mais pas injouable

Et la Ligue des champions n'est pas la seule compétition impactée. Une grande partie des championnats européens est déjà suspendue. Dont deux des cinq ligues majeures du Vieux Continent, la Liga et la Serie A. Il est plus probable de voir la Premier League, la Bundesliga et la Ligue 1 leur emboîter le pas que l'inverse. Et de voir ainsi toutes les compétitions de football à l'arrêt jusqu'à mi-avril, selon l'évolution de la pandémie. Cela pourrait être plus long. Mais si cette période s'arrête à un gros mois, l'hypothèse de voir les compétitions nationales et européennes aller à leur terme est envisageable.

Décaler la saison d'un mois paraît jouable sur le papier. Serré, car il faudrait recaser des journées de championnat et des tours de coupes nationales et européennes sur une période limitée, dans l'hypothèse où les Jeux Olympiques de Tokyo auront bien lieu, à partir du 24 juillet. Cela demanderait évidemment une coordination dans l'urgence entre les différentes ligues et l'UEFA. Et éventuelle de disputer les matches de Coupe d'Europe sur un match sec, comme le suggère L'Equipe. Une situation sans précédent où des conflits d'intérêt entre les différents acteurs pourraient éventuellement surgir. Le report de l'Euro 2020, obligatoire dans cette optique, en est déjà un.

L'Euro en 2021, ce n'est pas si simple

Car repousser le championnat d'Europe d'un an pour qu'il se dispute à l'été 2021 n'est pas sans poser quelques questions même si le calendrier est moins chargé sur une année impaire. Mais il n'est pas vide pour autant. Bien au contraire. L'été 2021 verra notamment la première édition de la Coupe du monde des clubs de la FIFA dans sa version élargie, avec pas moins de 24 équipes participantes. Prévue en Chine, elle durera plus de deux semaines, du 17 juin au 24 juillet. Et elle débordera déjà sur l'Euro féminin, programmé du 11 juillet au 21 août 2021.

Décaler l'Euro d'un an semble quand même la solution la plus sage dans le contexte actuel. C'est certainement le seul moyen de tenir le calendrier de la saison en cours sans annuler définitivement la compétition. Mais cela ne peut rester qu'une hypothèse tant l'évolution de la pandémie du coronavirus reste incertaine. La seule certitude, c'est que sa gestion doit être une priorité absolue. Quelle que soit ses conséquences sur le football.