La Fédération italienne va demander le report de l'Euro 2020

"Nous allons proposer le report du championnat d'Europe à l'UEFA". Dans une déclaration à la chaîne de télévision italienne SportMediaSet, le président de la fédération italienne de football, Gabriele Gravina, a fait valoir ses envies de repousser l'Euro 2020, expliquant vouloir "essayer d'arriver à la fin de la Serie A" pour "la justice sportive après les nombreux investissements et sacrifices des clubs".

Paralysé par la propagation du nouveau coronavirus COVID-19, le football européen a vu l'entièreté de ces compétitions professionnelles suspendues jusqu'à nouvel ordre ou au plus tôt le 4 avril pour le cas de la Premier League. Lors d'une vidéo-conférence prévue ce mardi, les représentants des clubs et des Ligues européennes, ainsi que quelques joueurs, discuteront sur le report ou non de l'Euro 2020, censé se disputer dans douze pays européens, dont l'Italie, du 12 juin au 12 juillet prochain.

Gabriele Gravina a également déclaré qu'il espérait que la Serie A pourrait se terminer d'ici le 30 juin et suggéré qu'aucun club italien ne devrait s'entraîner en attendant une potentielle reprise : "Laissons les joueurs à la maison, ils doivent retrouver leur énergie physique et mentale".