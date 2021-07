Cent-quatrième minute de jeu. Raheem Sterling se lance dans un énième raid dans la surface de réparation danoise. Arrivé au contact de Maehle et de Jensen, le joueur de Manchester City s'écroule. L'arbitre, monsieur Makkelie, siffle penalty, conforté par la VAR. L'action, bientôt transformée en but (en deux temps) par Harry Kane, a fait couler beaucoup d'encre. Et pour cause.

"Selon moi, il n'y a pas penalty, juge Bruno Derrien, ancien arbitre international. J'ai l'impression que Raheem Sterling joue bien le coup. Il est vrai qu'il y a un léger contact avec la hanche de Jensen mais c'est une micro-faute. A l'arrivée, ça donne une macro-sanction. Surtout que l'on sent que Sterling cherche le penalty. Il me semble que c'est extrêmement sévère. Je ne suis pas convaincu".

Deux ballons, un problème ?

L'autre point qui fait débat sur l'action intervient juste avant la "faute". Alors que Sterling entre dans la surface, un deuxième ballon traîne sur la pelouse. L'arbitre aurait-il dû stopper le jeu ? Eh bien… pas forcément. "Avant, la règle disait que quand il y avait un deuxième ballon sur le terrain, il fallait l'évacuer et faire balle à terre, nous explique Bruno Derrien. Mais quand le deuxième ballon n'influence pas l'action, on n'arrête pas le jeu. L'arbitre a ici estimé que la présence de ce second ballon n'influençait pas l'action ni le joueur."

