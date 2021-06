L'Euro à 24, c'est bien. Parce qu'il faut le faire exprès – ou presque – pour sortir dès le premier tour. L'écrémage y est relatif et les Bleus, vainqueurs en Allemagne (1-0) mardi, ont déjà un pied en huitièmes de finale. Pour mettre l'autre et s'envoler vers… Bucarest ou Londres, les deux destinations les plus probables du huitième des Bleus, il serait bienvenu de gagner contre la Hongrie, samedi.

Cinq matches sans encaisser de but : Lloris est protégé par un mur en béton armé

Si les hommes de Didier Deschamps s'imposent, ils compteront 6 points et pourraient être d'ores et déjà en huitièmes de finale. Ce serait officiel avec un tout autre résultat qu'une victoire de l'Allemagne face au Portugal (18h).

Et même avec une victoire des Allemands, les 6 points glanés par les joueurs de Didier Deschamps devraient leur assurer au minimum une place parmi les quatre meilleurs troisièmes du premier tour. Bref, ça sent très bon pour la qualification.

