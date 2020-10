En vue du prochain Euro, son choix de rejoindre l'Inter Miami cet été était risqué. Les toutes dernières listes de Didier Deschamps l'ont prouvé : Blaise Matuidi n'a plus été rappelé chez les Bleus depuis qu'il a traversé l'Atlantique pour découvrir la MLS. "En allant là-bas, je savais pertinemment que la donne ne serait plus la même, a déclaré l'ex-joueur de la Juventus à la chaîne Téléfoot. Pendant dix ans, j'ai été un élément très important de l'équipe de France. Quand j'ai fait ce choix, je savais que ça allait peut-être changer. C'est le cas. Je ne me prends pas la tête, je suis bien où je suis."