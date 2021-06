C'est évidemment une polémique dont l'équipe de France se serait bien passée à quelques jours de son entrée dans l'Euro face à l'Allemagne à Munich. Mais c'est bien la petite brouille à peine voilée entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé qui secoue l'actualité des Bleus ce jeudi. Rappel des faits : mardi, après la victoire face à la Bulgarie (3-1) et son doublé, le numéro 9 des Bleus s'est plaint au micro de la chaîne L'Equipe : "Des fois on fait des courses mais les ballons n'arrivent pas. [...] Vous dites qu'on ne m'a pas beaucoup vu au début mais peut-être qu'on aurait pu mieux se trouver."

S'il ne l'a pas cité, le champion du monde visait sans doute Kylian Mbappé. Selon des informations de L'Equipe, la bombe de Bondy n'a pas du tout goûté aux propos de Giroud et il aurait même souhaité dissiper tout malentendu en s'invitant en conférence de presse ce jeudi. Didier Deschamps n'a pas voulu souffler sur les braises et l'en a dissuadé. C'est donc à Paul Pogba que revenait la tâche de sortir la lance à incendie ce jeudi : "Entre Olivier et Kylian, il n'y a rien, en tout cas pas devant moi", a confié le milieu de terrain des Bleus. Suffisant pour éteindre complètement l'incendie ?

