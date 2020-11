C'est une pandémie qui bouscule malheureusement tout sur son passage. Et l'Euro 2020 de football n'y a pas fait exception. Initialement programmé du 12 juin au 12 juillet 2020, la compétition avait finalement dû être reportée d'un an par l'UEFA au vu du contexte sanitaire actuel. Si le format reste actuellement inchangé, il paraît difficile d'imaginer que douze pays pourront accueillir les matches comme prévu.

Résultat, l'UEFA songerait à changer le format. Selon Le Parisien, la compétition pourrait avoir lieu dans un seul et unique pays : la Russie. Organisateur du Mondial 2018, le pays dirigé par Vladimir Poutine vante notamment des infrastructures presque neuves et une situation sanitaire qui serait, selon les informations du Kremlin, sous contrôle. Pour l'heure, l'UEFA n'a rien confirmé concernant ce possible changement de programme.