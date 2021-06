Coup dur pour la sélection anglaise : Mason Mount et Ben Chilwell ont été confirmés mardi comme cas contacts de l'Ecossais Billy Gilmour, testé positif au Covid lundi, et devront s'isoler jusqu'au lundi 28 juin. Ils manqueront donc le match face à la République tchèque ce mardi à 21h, pour la troisième journée du groupe D de l'Euro et peut-être pas non plus au huitième de finale, si leur équipe, déjà qualifiée, ne finit pas première de son groupe.

"Le duo a été confirmé pendant la nuit comme cas contact rapproché de l'Ecossais Billy Gilmour", explique la FA dans un communiqué. Les deux joueurs "vont s'isoler et s'entraîner individuellement dans des zones privées du camp d'entraînement anglais de St George's Park", ajoute-t-elle. Lundi matin, la fédération écossaise avait annoncé que son jeune milieu de terrain (20 ans) avait été testé positif au Covid-19 et qu'il devait s'isoler pour 10 jours, ce qui lui fera rater le match décisif pour la qualification en huitième de finale contre la Croatie à Glasgow ce mardi (21h) et un éventuel huitième de finale, quelle qu'en soit la date.

Aucun risque

Aucune autre mesure n'avait été prise côté écossais. Mais en soirée, l'équipe anglaise avait décidé d'isoler Mount et Chilwell, équipiers de Gilmour à Chelsea, "par précaution" après le match qui avait opposé les deux sélections à Wembley, vendredi (0-0). Malgré deux tests négatifs, dimanche et lundi, la fédération a décidé, en coordination avec les autorités sanitaires britanniques, de ne prendre aucun risque et de prolonger leur isolement jusqu'à lundi inclus.

Actuellement deuxième de son groupe avec 4 points, l'Angleterre est assurée de jouer les huitièmes de finale de l'Euro en terminant au pire parmi les meilleurs troisièmes. Si elle bat la République tchèque et finit première, elle jouera son huitième de finale à Wembley le mardi 29 juin, et les deux joueurs seraient disponibles. Mais si elle fait match nul ou perd - en fonction du résultat de l'autre match du groupe - elle peut finir 2e et jouerait le lundi 28, dernier jour d'isolement des joueurs, ou troisième, et tout dépendra alors si elle est reversée dans un huitième de finale qui se joue le dimanche 27 ou le mardi 29.

