Non, it's not coming home. Et Leonardo Bonucci en a remis une couche. Le défenseur italien a parodié le refrain préféré des Anglais dimanche, après la victoire de l'Italie face à l'Angleterre en finale de l'Euro 2020 à Wembley (1-1 a.p., 3-2 t.a.b.). "It's coming to Rome", a-t-il lancé, euphorique.

A Wembley, l'expérimenté défenseur italien a guidé son équipe vers le succès en inscrivant le but égalisation à l'heure de jeu (67e), alors que les Anglais menaient depuis la 2e minute grâce à Luke Shaw. Et il a ensuite transformé son tir au but lors de la séance décisive en fin de match, contribuant au sacre italien (1-1 a.p., 3-2 t.a.b.) au point d'être ensuite désigné homme du match par l'UEFA.

"It's coming Rome!", a écrit en écho le compte Twitter officiel de l'équipe nationale italienne, publiant une photo des Italiens, dont Bonucci, laissant éclater leur joie après l'arrêt décisif de leur gardien Gianluigi Donnarumma. "Football's coming home" ("Le football revient chez lui"), est devenu l'inoxydable hymne pop des Anglais depuis l'Euro-1996 disputé à domicile, une chanson douce-amère écrite à la demande de la fédération anglaise de football.

