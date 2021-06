Harry Kane traverse ce début d’Euro comme un fantôme. Pourtant brillant à la Coupe du monde 2018 où il avait terminé Soulier d’Or (6 réalisatrions), participant au bon parcours des Three Lions (demi-finale), l’attaquant de Tottenham a déçu toute l’Angleterre lors des deux premiers matches de sa sélection, victorieuse de la Croatie (1-0) , mais accrochée par l’Ecosse (0-0) . Tandis que Gareth Southgate et ses hommes sont toujours en bonne voie pour se qualifier en 8e de finale, ils essuient une pluie de critiques au vu de leurs prestations offensives peu flamboyantes, avec un seul but et seulement trois tirs cadrés en deux rencontres.

Harry bosse énormément pour l'équipe, les gens ne se rendent pas compte

Forcément, c’est "Hurrikane", le numéro 9 et capitaine, qui n’a touché que 19 ballons contre l’Ecosse, soit le plus faible total de son équipe, qui concentre les reproches. Mais il peut compter sur le soutien de ses partenaires, à commencer par Kieran Trippier, son ancien coéquipier chez les Spurs de 2015 à 2019 : "Harry bosse énormément pour l'équipe, les gens ne se rendent pas compte du pressing qu'il effectue par exemple. Il abat vraiment un gros travail sans ballon", a ainsi déclamé le joueur de l’Atlético de Madrid en conférence de presse ce dimanche.

Kane sera titulaire face aux Tchèques

"Ces dernières années, il a prouvé qu'il était un buteur hors pair et un excellent passeur. Là, il sort d'une saison incroyable avec les Spurs (33 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues, ndlr), a rappelé Trippier. Je le vois tous les jours, il bosse énormément à l'entraînement. C'est un professionnel fantastique. C'est à nous de lui fournir de bons ballons pour qu'il se crée des occasions. Mais il va marquer, c'est certain". C’est aussi ce que semble croire son sélectionneur, Gareth Southgate, qui le reconduira à la pointe de son attaque lors du match décisif face à la République tchèque.

Harry Kane doit encore réussir à trouver le chemin des filets dans cet Euro Crédit: Getty Images

"Vous pouvez en être sûrs, oui, absolument", a répondu le technicien anglais, ce dimanche en conférence de presse. Actuellement deuxième du groupe D, la nation championne du monde en 1966 devra absolument s’imposer face aux coéquipiers de Patrick Schick, co-meilleur buteur de l’Euro (3 buts), pour terminer à la première place de sa poule.

Il a déjà vécu ça 100 fois

Toujours à propos de son buteur, Southgate a aussi déclaré : "Il est fondamental, pas seulement pour les buts qu'il marque, mais dans la construction du jeu et tout le reste. Il a déjà vécu ça 100 fois", a-t-il fait remarquer à propos de la traversée du désert vécue par Kane. Pourtant, en sortant le meilleur buteur de Premier League cette saison dès la 74e minute, le sélectionneur anglais avait semblé désavouer le joueur de 27 ans : "Pendant la Coupe du monde, il avait beaucoup joué, et cette fois, nous avons jugé qu'il fallait le décharger un peu. En plus, nous avons de bons joueurs sur le banc", a assuré Gareth Southgate.

Parmi eux, Jadon Sancho, le talentueux attaquant qui évolue au Borussia Dortmund mais qui n’a toujours pas disputé la moindre minute dans cet Euro : "Il s’est bien entraîné ces derniers jours, bien sûr qu’il reste une option, ça fait partie des choix à faire", a évacué Southgate. Et si l’association entre Sancho et Kane parvenait enfin à débrider une équipe en manque de spectacle jusqu’ici ? Southgate n’a plus beaucoup de temps pour trouver une solution, au risque d'une sortie de route prématurée.

