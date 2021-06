La dernière fois que c'est arrivé, il pleuvait dru sur le Stade de France en plein été. L'anomalie était climatique. Aujourd'hui, elle est devenue statistique. Samedi au cœur de cuvette incandescente du stade Ferenc-Puskas, la disette s'est étirée sur 90 minutes supplémentaires - et même un peu plus. Face à la Hongrie, l'équipe de France a marqué une fois, par l'inévitable Antoine Griezmann. Et son "9", le joueur qui est censé occuper la position axiale de l'attaque, son avant-centre en d'autres mots, s'est une nouvelle fois pris les pieds dans le tapis et n'a pas marqué.

Depuis ce France – Islande arrosé en quart de finale du Championnat d'Europe des Nations 2016 (5-2), aucun avant-centre tricolore - jugé ou défini comme tel - n'a marqué en grande compétition pour les Tricolores. Ce soir-là, Olivier Giroud avait signé un doublé. Douzième minute, une demi-volée du gauche pour oublier la marque. Cinquante-neuvième, un coup de casque dans les six mètres pour le cinquième et l'affaire était pliée. En demie et en finale, "Olive" était resté muet.

Griezmann est-il trop gentil avec Mbappé ?

La série s'est étirée durant le Mondial 2018 où, comme vingt ans plus tôt, l'équipe de France a remporté une deuxième Coupe du monde sans que son avant-centre ne trouve la faille. Olivier Giroud, préposé aux basses œuvres et à un travail de pivot, de point de fixation, avait servi à autre chose tout au long de l'aventure.

Le robinet qui coule

Trois ans plus tard, Karim Benzema a repris le flambeau, poussé Olivier Giroud sur le banc. Et, en Allemagne ou en Hongrie, n'a pas non plus débloqué le compteur de l'attaquant axial des Tricolores. Cela fait donc onze matches de suite d'un grand tournoi international que le "9" des Bleus reste à zéro et c'est unique à ce niveau de compétition et de compétitivité.

Le football n'est pas une science exacte et jeu moderne a évolué, déportant l'efficacité sur les ailes. La décennie écoulée est là pour le rappeler avec les deux meilleurs joueurs de la planète qui ont prouvé combien partir d'un côté n'était pas un souci pour aller droit au but. L'équipe de France, aussi, a suivi cette donne avec, ne serait-ce que pour parler du Mondial russe, deux co-meilleurs buteurs (Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, 4 réalisations) qui avaient une zone d'influence plus étendue dans l'espace que celle d'un joueur de surface ou d'axe.

Mais il n'empêche qu'un petit but made in "9" ferait du bien aux Bleus et même au principal intéressé, Benzema pour ne pas le nommer. "J'ai bien conscience que Karim a un poids qui est lourd, a confié Didier Deschamps dans l'émission Téléfoot, dimanche. Malgré son expérience et son vécu, il a une responsabilité. Cette même responsabilité qu'avait Giroud en Coupe du monde. L'important c'est qu'il a toute ma confiance."

Antoine Griezmann n'a pas dit autre chose, quelques minutes après Didier Deschamps en conférence de presse. Mais lui a utilisé une métaphore qui disait la même chose, sur le fond. "Quand il marquera, le robinet sera ouvert et ça va couler, on espère que le but viendra très vite. Il a les occases, à tout moment, ça peut rentrer. S'il n'avait pas les occases, ce serait plus chiant." Ne pas les mettre, ça l'est quand même un peu.

