L’Ukraine s’est fait peur, mais elle s’est relancée. Battue par les Pays-Bas lors de son premier match à l’Euro, la sélection emmenée par Andriy Schevchenko s’est relevée en s’imposant face à la Macédoine du Nord à Bucarest (2-1). Malgré une belle réaction de cette dernière en seconde période, ce sont les buts d’Andriy Yarmolenko et Roman Yaremchuk qui ont fait la différence. La Macédoine du Nord est quasiment éliminée, tandis que l’Ukraine revient provisoirement à hauteur de l’Autriche et des Pays-Bas dans le groupe C.

