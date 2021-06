La Roja d’Alvaro Morata n’y arrive toujours pas. Malgré le soutien de son public dans son stade de la Cartuja de Séville, l’équipe d’Espagne a de nouveau partagé les points, ce samedi soir face à la Pologne (1-1). Si l’attaquant de la Juventus a inscrit son 20e but avec la sélection ibérique, une reprise de la tête astucieuse de Robert Lewandowski, contre le cours du jeu, a rétabli l’égalité au retour des vestiaires. Les hommes de Luis Enrique sont sous pression, avant leur dernier match de poule mercredi prochain face à la Slovaquie.

Cette inefficacité chronique devient inquiétante. Alors qu’ils étaient les grands favoris du groupe F, et qu’ils disputent leurs 3 rencontres du premier tour à domicile, les coéquipiers d’Aymeric Laporte ont de nouveau réalisé un match frustrant, ce samedi face à l’équipe nationale polonaise. Malgré une nouvelle domination évidente dans les chiffres (69% de possession de balle, 12 tirs à 5, 5 frappes cadrées à 2), la Roja a de nouveau buté sur un bloc-équipe visiblement bien trop bas pour elle.

Penalty manqué et confiance ébranlée

Pourtant, après l’ouverture du score d’Alvaro Morata (26e), refusée dans un premier temps pour un hors-jeu, l’Espagne a semblé prendre confiance. Tout s’est écroulé au retour des vestiaires : d’abord après un but de Robert Lewandowski, idéalement placé dans la surface de but pour reprendre de la tête un centre de Kamil Jóźwiak (54e). L’ensemble espagnol s’est ensuite définitivement égaré après le penalty manqué par Gerard Moreno (56e).

Malgré les 4 changements, Luis Enrique n’a jamais su redresser l’édifice et a laissé ses joueurs s’endormir dans le même faux rythme qui leur a coûté deux points contre la Suède, lundi dernier. Pire, les Espagnols ont terminé la partie très énervés à l’image des cartons jaunes évitables de Pau Torres (81e) et Rodri (90e+5).

Cette équipe manque de leaders et après ces deux contre-performances concédées à domicile, on se demande comment elle pourra réagir face à une Slovaquie qui va certainement lui laisser le ballon pour la dernière de journée des phases de poule, mercredi prochain. On peut tout à fait comprendre que les supporters espagnols soient un tout petit peu inquiets. La Roja a toujours passé le premier tour du Championnat d’Europe des Nations depuis 2004 : il ne faudrait pas déroger à telle habitude devant ses supporters la semaine prochaine.

