Le jeu : Plus jamais ça

La défense à trois n'a jamais été ancrée dans la culture française. Michel Platini, Raymond Domenech et Didier Deschamps s'y sont essayés. Et ça n'avait jamais vraiment été une réussite. Ce fut un échec sur toute la ligne ce lundi. Parce que ce n'est pas seulement la défense qui a pris l'eau, mais le milieu, aussi. Celui-ci s'est noyé dans une organisation qu'il ne maîtrisait pas. Et que dire de Clément Lenglet, écrasé par Haris Seferovic sur l'ouverture du score suisse ? La France s'est perdue dans ce système qui n'a pas perduré, puisque Didier Deschamps est repassé à quatre avant la pause. Et a lancé Kingsley Coman juste après à gauche dans un 4-4-2 que l'on n'avait pas vu venir.

La bascule n'a pas opéré tout de suite et il a fallu attendre une succession d'événements pas loin d'être irrationnels pour que le vent tourne. Il y a d'abord eu ce penalty sorti par Lloris, le premier depuis neuf ans. Et puis… Karim Benzema, par deux fois, est venu remettre la France à flots. On pensait les Bleus dans le siège conducteur pour de bon. Il n'en fut rien. Ils n'ont jamais rien maîtrisé et s'en sont remis à leurs individualités. La Suisse, en équipe, s'est battue et a éclaté son plafond de verre.

Les joueurs : Une défense en plein naufrage, un Mbappé en plein cauchemar

De Benjamin Pavard à Clément Lenglet, tous les défenseurs des Bleus ont précipité l'équipe de France dans le ravin face à la Suisse (3-3, 5-4 aux tab). Et devant, Kylian Mbappé a raté trop d'occasions pour en sortir indemne. Son tir au but a brisé le destin des Bleus. Mais les joueurs de Didier Deschamps ne méritaient pas mieux ce lundi.

Le facteur X : DD

Trois systèmes en quatre matches. Trois face à la Suisse. Didier Deschamps a joué au pompier pyromane, lundi à Bucarest. Ça lui était déjà arrivé. A chaque fois, il avait, avec ses joueurs, éteint l'incendie. Pas cette fois.

La stat : 4

Les Bleus ont échoué aux tirs au but pour la quatrième fois de leur histoire, lundi. Après la RFA, en 1982, la République tchèque en 1996 et évidemment l'Italie en 2006, c'est la Suisse qui a vaincu les champions du monde. Le bilan des Bleus est de 3 victoires et 4 défaites dans l'exercice.

Le tweet qui résume le marasme de la première période

La décla : Raphaël Varane (sur TF1)

"C'est évidemment une énorme déception. On a été à réaction ce soir, on a manqué notre première mi-temps. Il nous a manqué de tout. Et sur cette deuxième mi-temps, on réussit à réagir. Et ensuite, on a laissé trop d'espaces et donc ils sont revenus dans le match alors qu'on avait deux buts d'avance. On a mal géré les temps forts et les temps faibles. Les tirs au but, c'est la loterie. On aurait même pu marquer en prolongation, on a eu les occasions. On a un bon groupe, il y a une bonne mentalité. On va analyser, garder la tête haute."

La question : Tous coupables ?

C'est une soirée dont on se souviendra longtemps, dans vingt ans, trente ans peut-être. Et même sûrement plus. Elle n'était pourtant pas prédestinée à entrer dans les mémoires. Parce que c'était la Suisse. Parce que c'était la France. Et puis, les Bleus ont fini par récolter ce qu'ils avaient mal semé après leur premier match face à l'Allemagne. Une démonstration de force, de maîtrise absolue, qui semble bien loin de nous désormais. Elle date de moins de deux semaines, pourtant. Mais tout le monde a failli dans la quête du doublé tant espéré.

Didier Deschamps porte une part de responsabilité majeure dans ce fiasco, l'un des plus gros de l'histoire du football français, après le raté de 2002 évidemment et, dans un autre genre, évidemment incomparable, le naufrage (moral) de 2010. Le sélectionneur a vogué à vue durant cette compétition. Quatre matches, trois systèmes différents et une ligne de conduite qui s'est évaporée alors qu'elle était la force des Bleus au Mondial 2018. A force de promettre que tout irait mieux demain, qu'il ne fallait pas se fier au premier tour, DD et les champions du monde ont été rattrapés par la réalité. Le rêve est passé.

A la décharge du sélectionneur - parce qu'il n'est pas le seul coupable -, il faudra se souvenir, à l'heure du bilan, que les Bleus furent extrêmement peu à évoluer au niveau qui est censé être le leur. On peut les compter sur les doigts d'une main. Il n'est pas l'heure d'égrener les noms et de clouer au pilori les individualités qui, lundi, ont pourtant semblé être en mesure de miraculeusement sauver la tête de DD et d'une équipe qui ne contrôlait rien. Surtout pas son destin. C'eut été un miracle. Il n'a pas eu lieu. Place au cauchemar.

