Hugo Lloris : 6

Il aurait pu être le héros du soir et son penalty arrêté face à Rodriguez a totalement relancé les Bleus . S'il ne peut rien sur les trois buts suisses, Lloris n'a pas non plus signé d'exploit lors de la séance de tirs au but.

En bref… Terriblement frustrant pour le capitaine des Bleus.

Benjamin Pavard : 2,5

Alors oui, il sauve un ballon brûlant quand les Bleus étaient proches du K.-O (50e). Mais Zuber lui a fait vivre l'enfer. D'abord sur l'ouverture du score suisse où Pavard le laisse centrer en toute tranquillité. Complètement dépassé par les évènements et par la vitesse du milieu suisse, il est contraint de le faucher dans la surface. Heureusement que Lloris veillait au grain. Remis à flot par le scénario du match, il aurait même pu refaire le coup de l'Argentine (95e). Son Euro restera un cuisant échec.

En bref… Encore un naufrage.

Raphaël Varane : 3

Il a démarré la rencontre avec le frein. Enrhumé par Embolo ou Zuber, Varane a semblé embêté par cette défense à trois. Après la pause, il s'est montré hésitant sur chacune de ses interventions et il est très en retard sur le deuxième but suisse. Sa gestion de la profondeur a créé d'énormes courants d'air et a mis l'équipe de France sur un fil durant 120 minutes. Elle a fini par chuter. Logiquement.

En bref… Incroyablement fébrile.

Clément Lenglet : 2

Mais comment peut-il défendre de la sorte face à Seferovic ? Il coûte l'ouverture du score suisse en se faisant dévorer par l'avant-centre helvète . Une erreur immense qui coûte la qualification. Bien sûr, il a aussi sauvé sa défense d'une interception capitale (8e) mais c'est un détail au regard de ce dont il a été coupable ce lundi.

En bref… Il n'avait plus joué la moindre minute depuis 43 jours. Encore un pari perdu par Deschamps.

Remplacé par Kingsley Coman (45e) : 5

Décisif sur le deuxième but, il crée le décalage et trouve Mbappé, mais il est trop léger au duel sur le deuxième but suisse. Sa reprise sur la barre au bout du temps réglementaire (90e) aurait pu faire basculer ce 8e de finale. Mais son destin s'est fracassé sur le montant des Suisses.

En bref… Il aurait pu être le héros pour quelques centimètres.

Remplacé par Marcus Thuram (112e) qui a eu le mérite de transformer son tir au but.

Presnel Kimpembe : 3

Lui aussi a souffert en début de match à l'image de ce ballon perdu dangereusement (6e). Trimballé au poste d'axial gauche dans une défense à trois, puis de latéral gauche, il a retrouvé son autorité quand Deschamps l'a repositionné à sa place naturelle. Mais il termine le nez dans la pelouse sur la feinte de Gavranovic… S'il n'a pas tremblé sur son tir au but, il n'a jamais dégagé cette autorité qui le caractérise.

En bref… Désorienté.

Adrien Rabiot : 6

Piston gauche de fortune, le Turinois a globalement souffert dans une position qu'il n'a jamais maîtrisée. Repositionné en latéral gauche, il a brillé par son sens du placement et dans les duels. Un match au courage où il s'est même permis quelques raids. A la conclusion de la plus belle occasion des Bleus en première période (29e), Rabiot ne s'est jamais caché. L'un des rares à pouvoir regarder les Suisses dans le blanc des yeux.

En bref… Le meilleur défenseur du soir…

N'Golo Kanté : 4,5

Il oublie Gavranovic dans son dos sur un troisième but qui coûte cher et, globalement, Kanté a livré un match poussif. Pas aidé par un système qui a mis tout le monde à l'envers, il a repris le manche en seconde période et a fini fort pendant la prolongation.

En bref… Un petit Kanté qui a vu le Ballon d'Or s'envoler.

Paul Pogba : 5,5

Quelle praline ! Il a fait la différence sur son seul talent individuel en marquant l'un des buts de cet Euro . Son ouverture lumineuse (27e) puis ses caviars pour Mbappé (56e, 100e) rappellent qu'il est la rampe de lancement la plus efficace de cette équipe. C'est de ses inspirations que naissent la plupart des situations des Bleus. Mais il faudra aussi se souvenir qu'il reste un milieu récupérateur. Son duel perdu sur le troisième but coûte la prolongation.

En bref… Du talent, des absences.

Antoine Griezmann : 5

Il a retrouvé un peu de son influence en fluidifiant enfin sa relation avec ses deux compères d'attaque. A l'avant-dernière passe sur l'égalisation, décisif sur le deuxième but, il a trouvé la lumière en seconde période. Sa talonnade pour Rabiot en première période aurait mérité un meilleur sort. Mais hormis ces quelques éclairs, il fut encore trop discret.

En bref… Un tournoi raté, malgré tout.

Remplacé par Moussa Sissoko (86e) qui a fait ce qu'il a pu sur son côté droit.

Kylian Mbappé : 3

Un cauchemar. Il finit ce tournoi sans but et en ayant raté le dernier tir au but des Bleus. A l'image d'un match où il a raté beaucoup trop d'occasions. Bien sûr, il est impliqué sur les deux buts, en offrant notamment le premier à Benzema. Mais quand on a son talent et son ambition, on ne peut pas se permettre d'en laisser autant sur le bord de la route. Les Bleus rumineront longtemps ses frappes trop molles ou non cadrées. Et surtout ce fichu tir au but.

En bref… A force de ne pas marquer, il a fini par coûter la qualification aux Bleus.

Karim Benzema : 7

Absent des débats pendant 57 minutes, il a surgi en deux fois et en deux minutes. Son enchaînement contrôle – reprise sur le premier but est un modèle de technique en mouvement. Sa tête est pleine d'opportunisme. Il aurait pu sauver le tournoi des Bleus, mais ses coéquipiers en ont décidé autrement.

En bref… Il n'aura pas grand-chose à se reprocher à l'issue de ce fiasco.

Remplacé par Olivier Giroud (92e), auteur d'une entrée quelconque hormis une bonne tête en fin de match (119e).

