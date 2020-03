Un Euro 2020 reporté, oui, mais pas gratuitement. Selon une information du site britannique The Atletic, l'UEFA, instance organisatrice du prochain championnat d'Europe, va demander aux différentes ligues nationales et clubs européens une enveloppe estimée à 275 millions de livres (301 millions d'euros) en guise de compensation pour décaler l'Euro à plus tard. Le média affirme que cette information sera communiquée à la suite de la réunion d'urgence prévue ce mardi.

Initialement prévu du 12 juin au 12 juillet prochain au sein de douze ville-hôtes disséminées sur tout le continent, l'Euro 2020 se disputera un an plus tard, soit à l'été 2021. L'organisation aux dates prévues paraissait de plus en plus impossible avec la pandémie mondiale du nouveau coronavirus qui oblige les populations à se confiner.

D'un point de vue purement sportif, la priorité des clubs et des championnats nationaux est clairement de terminer leur saison, subitement arrêtée. Une solution qui serait bien plus juste sportivement et simple juridiquement pour les différentes instances, plutôt que d'annuler le reste des différents championnat.

Vers des playoffs en Ligue 1 ?

Si les championnats devaient être prolongés jusqu'en juillet ou plus tard, une option envisageable selon plusieurs estimations mais qui poserait problème avec certains joueurs, dont les contrats expirent au 30 juin, il est possible que des systèmes de playoffs soient mis en place. Toujours selon The Athletic, à la suite de cette réunion exceptionnelle de mardi, l'UEFA, en partenariat avec l'Association européenne des clubs et des différentes ligues européennes, devrait mettre en place un groupe de travail pour analyser ces différentes possibilités afin de produire un calendrier clair pour la suite de la saison.

Les différentes instances discuteront également de la manière de terminer la Ligue des champions et Ligue Europa, ainsi que l'Euro féminin 2021, qui est censé se dérouler en juillet et août de l'année prochaine.