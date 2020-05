L'UEFA a décidé de reporter au 17 juin une réunion de son comité exécutif prévue à l'origine le 27 mai en raison de questions "encore ouvertes" concernant "un petit nombre" de villes hôtes de l'Euro de foot repoussé à 2021, a annoncé lundi l'instance.

Dans un communiqué, l'UEFA a annoncé avoir reporté au 17 juin une réunion de son comité exécutif prévue le 27 mai. La Confédération européenne a repoussé cette réunion de son exécutif "en raison de l'existence de points encore ouverts concernant un nombre réduit de villes hôtes" de l'Euro 2020, précise-t-elle dans un communiqué. L'instance européenne du football avait annoncé le 17 mars le report d'un an de l'Euro-2020 en raison de la pandémie de coronavirus. La compétition, qui conserve officiellement son appellation d'Euro-2020 aux yeux des organisateurs, doit désormais se dérouler du 11 juin au 11 juillet 2021.

Cette 16e édition du Championnat d'Europe des nations est prévue dans 12 villes de 12 pays, avec un coup d'envoi à Rome, en Italie, l'un des pays les plus durement touchés par le coronavirus. Mais cette nouvelle programmation semble poser quelques problèmes à certaines villes hôtes. "L'idée est que nous restions dans les mêmes villes. Nous avons discuté avec neuf villes et tout est réglé. Mais avec trois villes, nous avons des problèmes", a reconnu le président de l'UEFA, le Slovène Aleksander Ceferin, la semaine dernière dans un entretien à la chaîne beIN Sports. "Donc nous allons poursuivre les discussions et en principe nous maintiendrons (l'Euro) dans 12 villes. Sinon, nous sommes prêts à le faire dans dix, neuf ou huit" villes, a-t-il ajouté.

