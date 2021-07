Où s’arrêtera le Danemark ? Portés par un enthousiasme débordant depuis le quasi-drame qui a touché Christian Eriksen lors du premier match, les Vikings se sont qualifiés pour le dernier carré pour la première fois depuis leur sacre surprise en 1992. Deux buts de Thomas Delaney (5e) et Kasper Dolberg (42e) ont assuré l’essentiel à la sélection de Kasper Hjulmand dès la mi-temps. Malgré le cinquième but de l’Euro de l'épatant Patrik Schick (49e), la République Tchèque n’a pas réussi à retourner la situation. Le Danemark affrontera mercredi prochain à Wembley le vainqueur du dernier quart de finale entre l’Angleterre et l’Ukraine.

Euro 2020 Un caviar de Maehle et Dolberg a pu doubler la mise : Le superbe but du Danemark en vidéo IL Y A UNE HEURE

Plus d'infos à suivre...

Euro 2020 La République tchèque, cette surprise qui n’en est pas vraiment une IL Y A 20 HEURES