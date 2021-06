Pas de tunique à modifier. L'UEFA a rejeté mercredi les griefs de la Grèce contre le maillot de la Macédoine du Nord pour l'Euro 2020, s'épargnant une deuxième querelle diplomatique après les critiques russes la semaine dernière contre la tunique de l'Ukraine. L'instance européenne "confirme" avoir reçu "une lettre du gouvernement grec" protestant contre le sigle FFM (Fédération de football de Macédoine) visible sur l'équipement des Nord-Macédoniens, a indiqué l'UEFA à l'AFP.

Selon Athènes, ces trois lettres ne respectent pas l'accord de Prespes signé en 2018, par lequel Skopje s'engage à se définir comme "Macédoine du nord" pour éviter la confusion avec une des provinces septentrionales grecques, la Macédoine, berceau d'Alexandre le Grand. Mais l'UEFA estime qu'elle satisfait déjà ces exigences en utilisant le terme "Fédération de football de Macédoine du Nord" dans toute sa communication, y compris dans ses statuts ou au sujet de l'Euro, selon l'un de ses porte-paroles.

La querelle datait de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie en 1991, qui avait abouti à la création de plusieurs Etats, dont la Macédoine. Celle-ci avait été admise à l'ONU en 1993 sous le nom provisoire d'ARYM (ancienne République yougoslave de Macédoine), mais plus de 140 pays, dont la Russie et les États-Unis, l'avaient reconnue sous le nom de "République de Macédoine".

Nouveau litige, après celui entre la Russie et l'Ukraine

La semaine dernière, l'UEFA avait été saisie d'un autre litige entre voisins, lorsque Moscou avait contesté trois éléments présents sur le maillot de l'Ukraine : une carte incluant la Crimée annexée par la Russie et plusieurs régions de l'Est, ainsi que les mentions "Gloire à l'Ukraine" et "Gloire aux héros"

L'instance européenne n'avait rien trouvé à redire à la carte, conforme aux frontières internationalement reconnues, ainsi qu'à "Gloire à l'Ukraine", "phrase générique et apolitique" si on l'analyse isolément. Elle avait en revanche censuré "Gloire aux héros", mention brodée à l'intérieur du col de la tunique et référence trop directe à l'un des mots d'ordre du soulèvement pro-occidental de Maïdan en 2014.

Après discussion avec la fédération ukrainienne, l'UEFA avait transigé pour éviter de refaire tout l'équipement à la veille de l'Euro : le slogan contesté est finalement dissimulé par un morceau de tissu, portant une deuxième carte du pays.

