La surprise du chef. Absent depuis plus de cinq ans, Karim Benzema a fait son grand retour en équipe de France , mardi. Rappelé par Didier Deschamps, l'attaquant du Real Madrid participera à l'Euro 2020 avec les Bleus, lui qui était considéré comme "persona non grata" depuis sa mise en examen dans l'affaire du chantage à la sextape exercé sur Mathieu Valbuena, alors son coéquipier en sélection. "KB9" comparaîtra devant le tribunal en octobre.

J'aurais préféré être écarté pour raisons sportives

Je n'ai aucun commentaire à faire là dessus. S'il peut apporter un plus à l'équipe de France, tant mieux pour les Bleus. Après, ce sera sur le terrain que ça va se jouer, tout simplement. Il y a eu un choix du sélectionneur. Pour moi, Didier Deschamps sort gagnant dans tous les cas. Si l'équipe de France marche, on dira qu'il a dû s'adapter malgré un contexte difficile. Si la France performe moins, on ne lui en voudra pas. C'est ce qu'il sait bien faire, il sait bien faire ses listes", a confié Valbuena, qui a précisé que Deschamps ne l'avait pas contacté. Interrogé au micro de RMC Sport ce jeudi, le milieu de terrain a réagi pour la première fois à ce come-back. "", a confié Valbuena, qui a précisé que Deschamps ne l'avait pas contacté.

Même sans Ronaldo, Benzema a-t-il vraiment évolué tactiquement ?

"Quand on est tout en haut, tout le monde parle de vous, quand on disparait un peu des radars, on n'attend rien de personne. Je fais ma vie, je prends du plaisir sur le terrain. Je n'attends rien de Didier ou de quiconque, si vous voulez savoir s'il m'a appelé, je dis non", a-t-il ajouté. Enfin, concernant sa mise à l'écart de l'équipe de France, Valbuena n'a pas caché son amertume : "J'aurais préféré être écarté pour raisons sportives. Quand Didier m'appelle pour me dire que je ne suis pas pris pour raisons sportives... Il y a des règles pour certains et il y en a d'autres".

