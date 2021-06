Et si, comme en 1992, sortis de nulle part, ils allaient au bout ? Les Danois peuvent rêver à tout et n’importe quoi, alors qu’on ne donnait pas cher de leur peau avant cette 3e et dernière journée dans le groupe B, où ils étaient 4e avec aucun point. Pour passer au tour suivant, il fallait une série d’évènement favorables aux joueurs de Kasper Hjulmand. D’abord la victoire de la Belgique face à la Finlande. Mais aussi une victoire par deux buts d’écart de leur part.

Damsgaard, un éclair pour lancer les siens

C’est donc logiquement qu’ils ont mis une grosse pression d’entrée, face à une Sbornaya qui n’avaient besoin que d’un point pour passer et semblait décidée à subir. Mais après un premier quart d’heure compliqué, ce sont bien les joueurs de Stanislav Cherchesov qui se sont procurés les plus belles occasions, notamment par Aleksandr Golovin (18e). Longtemps maîtres du ballon mais incapables de se créer une occasion franche, les partenaires de Simon Kjaer ont finalement ouvert le score sur une merveille de frappe de Damsgaard (0-1, 38e).

