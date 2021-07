Football

Euro 2021 - Italie - Angleterre - "Avec l'Italie, l'Euro ne pouvait pas rêver plus beau vainqueur"

EURO 2020 - L'Italie a remporté l'Euro 2020 face à l'Angleterre (1-1, 3-2 t.a.b.), dimanche à Wembley. pour Martin Mosnier et Maxime Dupuis, il y a une forme de logique à voir cette équipe s'imposer car c'est elle qui s'est montré la plus cohérente et la plus emballante tout au long de cette édition.

00:04:10, il y a 10 minutes