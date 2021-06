Au terme d’un huitième de finale irrespirable, tantôt emballant tantôt haché, l’Ukraine d'Andriy Shevchenko est venue à bout de la Suède. Qualifiée avec seulement trois points au compteur après la phase de groupes, elle a eu besoin de la prolongation pour se tirer d’affaire. Alors qu’on semblait se diriger vers l’épreuve des tirs au but, le jeune Artem Dovbyk a parfaitement repris un centre d’Oleksandr Zinchenko dans les dernières minutes (2-1). L’Ukraine affrontera l’Angleterre en quart de finale pour une place dans le dernier carré.

Les mauvaises langues ont cru que ce match entre la Suède et l’Ukraine n’allait rien produire d'alléchant. On pourra leur répondre que les deux nations se sont accordées sur un point : l’envie de ne pas fermer le jeu. Si le rythme n’a pas toujours été au rendez-vous, force est de reconnaître que les 22 acteurs n’ont pas démérité, bien au contraire. Et au petit jeu des opportunistes, ce sont les Ukrainiens qui ont frappé les premiers. Sur un centre parfait d’Andriy Yarmolenko, Oleksandr Zinchenko s’est fendu d’une sublime et imparable reprise de l’extérieur du pied (0-1, 27e).

L’Ukraine n’a pas fermé le jeu

La Suède, sûre de ses forces, n’a pas paniqué pour autant. Il faut dire que les débats étaient assez équilibrés, avec deux sélections qui alternaient les temps forts chacun leur tour. Juste avant la pause, Emil Forsberg a égalisé avec un peu de réussite, grâce à une frappe légèrement déviée par Illia Zabarnyi (1-1, 43e). La réussite a ensuite complètement abandonné le Suédois, qui a touché deux fois les montants après la pause (56e, 69e), des tournants au regard du résultat final. Serhiy Sydorchuk n’en a pas eue non plus après un énième bon décalage de Yarmolenko (55e).

Comme les joueurs se sont beaucoup donnés, le match a fini par être décousu, jusqu’à nous emmener vers la prolongation. Il ne s’y est pas passé grand-chose en raison des nombreux changements et des multiples coups de sifflet. Marcus Danielson a quand même trouvé le moyen de se faire expulser pour un geste dangereux ayant blessé le pauvre Artem Besyedin (99e).

Réduite à dix, la Suède a tenté de faire le dos rond, mais ce diable de Zinchenko a eu le dernier mot en déposant un centre sur la tête d’Artem Dovbyk au bout de la nuit et de l'ennui (1-2, 120e+1). Surprenante mais entreprenante, l’Ukraine croisera le fer avec l’Angleterre, qui aura des raisons de se méfier.

