Un tir croisé qui vient percuter le poteau droit de Gianluigi Donnarumma. Puis le cauchemar. Après la défaite de l'Angleterre en finale de l'Euro face à l'Italie, Marcus Rashford a été la cible d'insultes racistes sur les réseaux sociaux . Au même titre que Jadon Sancho et Bukayo Saka, les deux autres joueurs des Three Lions qui ont également manqué leur tir au but. Au lendemain du sacre des Italiens, l'attaquant de Manchester United a rédigé lundi un long message poignant sur son compte Instagram.

"J'ai eu l'impression d'avoir laissé tombé mes coéquipiers, tout le monde. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé et que j'aurais aimé que ça se passe différemment, a indiqué l'international anglais avant de revenir sur les insultes racistes dont il a été victime. Je peux être critiqué pour mes performances, de mon penalty raté, mais jamais je ne m'excuserai pour qui je suis et d'où je viens."

"Je suis Marcus Rashford, un homme noir de Withington et Wythenshawe, du sud de Manchester. Pour tous les messages gentils, merci. Je reviendrai plus fort. On reviendra plus fort", a renchéri l'attaquant des Three Lions, entré en jeu dimanche soir à quelques secondes seulement de la fin de la prolongation. Outre la fédération anglaise, Boris Johnson, le Premier ministre anglais, ainsi que le prince William sont montés au créneau, pour dénoncer des comportements "honteux et inacceptables".

