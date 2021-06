L'équipe de République tchèque ne nourrit "absolument pas d'animosité" envers l'Ecosse, son premier adversaire de l'Euro lundi à Glasgow, après la suspension de son défenseur Ondrej Kudela suite à un match de Ligue Europa entre le Slavia et les Rangers. Kudela est absent de l'Euro après avoir reçu une suspension de dix matches européens en club et en sélection pour "comportement raciste" lors d'un huitième de finale de C3 en mars. "Il n'y a absolument pas d'animosité de notre part, et je crois que le match de demain (lundi) sera fair-play, un pur spectacle que le public appréciera", a déclaré dimanche l'entraîneur des Tchèques, Jaroslav Silhavy.

"courbette ridicule devant des tendances idiotes". L'Ecosse et la République tchèque s'affrontent lundi (15h00) à Glasgow dans le cadre du groupe D, qui a vu Après le match retour de Ligue Europa le 18 mars, le Finlandais Glen Kamara, milieu de terrain des Rangers, avait affirmé que Kudela lui avait glissé une insulte raciste à l'oreille. Lui-même avait été suspendu trois matches pour avoir agressé le Tchèque de 34 ans dans le tunnel après le coup de sifflet final. L'affaire était devenue politique en République tchèque : si le patron du Slavia avait présenté ses excuses à Kamara, le chef de cabinet du président avait critiqué l'UEFA dans une lettre, lui reprochant une. L'Ecosse et la République tchèque s'affrontent lundi (15h00) à Glasgow dans le cadre du groupe D, qui a vu l'Angleterre battre dimanche la Croatie (1-0)

