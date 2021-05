A la vitesse de la lumière. Le défenseur français de Manchester City Aymeric Laporte, naturalisé espagnol mardi, est éligible pour porter le maillot de l'Espagne avec "effet immédiat", a indiqué vendredi à l'AFP un porte-parole de la Fifa. Le joueur de 26 ans est désormais enregistré auprès de la Fédération espagnole et non plus française après le feu vert accordé par le juge unique de la Commission du statut du joueur, a-t-il été précisé.

Cela signifie que Laporte "est éligible pour jouer dans les sélections représentatives de la RFEF - la Fédération espagnole de football - avec effet immédiat", selon cette source. Formé à l'Athletic Bilbao de 2010 à 2018 avant son départ pour l'Angleterre, Laporte a été appelé par Didier Deschamps à trois reprises en équipe de France entre 2016 et 2020 mais n'a jamais disputé la moindre minute sous le maillot bleu.

Selon les médias spécialisés, l'initiative concernant Laporte est venue du sélectionneur espagnol Luis Enrique lui-même. Le technicien aurait chargé les dirigeants de la RFEF d'approcher le joueur, afin qu'il puisse participer à l'Euro (11 juin - 11 juillet) avec l'Espagne. Luis Enrique doit rendre publique sa liste de 23 à 26 joueurs convoqués pour l'Euro le 21 mai, mais se réserve la possibilité de retarder l'échéance de quelques jours, selon la presse. Les listes doivent être envoyées à l'UEFA avant le 1er juin.

